В России хотят сделать бесплатным проезд в общественном транспорте
Реализация предложения потребует четкого определения "периода сбоя" и механизмов контроля
13 апреля 2026, 17:15, ИА Амител
Бесплатный проезд в общественном транспорте при технических неполадках платежных систем предложил ввести депутат Госдумы Артем Прокофьев, пишет news.ru. Речь идет о ситуациях, когда возникают сбои в работе терминалов и других средств оплаты.
Прокофьев отметил, что в условиях цифровой эпохи возможны внезапные сбои в работе различных сервисов, включая банковские приложения и транспортные системы.
По мнению депутата, пассажиры не должны сталкиваться с неудобствами из-за невозможности оплаты проезда в случае технических сбоев.
«Если пассажиры не могут оплатить проезд вследствие технических проблем с платежными терминалами или другими системами, муниципальные перевозчики должны предложить им бесплатный проезд», — заключил Прокофьев.
17:19:32 13-04-2026
Ха-ха-ха
Сами то в эту утопию верят?
17:23:54 13-04-2026
Можно бы и на магазины распространить... :)
17:43:54 13-04-2026
Гость (17:23:54 13-04-2026) Можно бы и на магазины распространить... :)... В магазине хорошо бы стенку убирать, как предлагал Жорж Милославский.
17:43:12 13-04-2026
Как на фотке по автобусу толста тётя между такими сидушками пройдёт ?
Бусик по габаритам как Дэу Матиз ? Только длинный?
В таком точняк многие и бесплатно не поедут
17:57:11 13-04-2026
Гость (17:43:12 13-04-2026) Как на фотке по автобусу толста тётя между такими сидушками ... Это специальный автобус. Из фильмов о Гарри Поттере. На остановке водитель нажимает на кнопку и проход раздвигается...
18:02:30 13-04-2026
Гость (17:43:12 13-04-2026) Как на фотке по автобусу толста тётя между такими сидушками ... Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART
18:11:49 13-04-2026
Ведут к тому, что вариант расчета наличными не рассматривается?
18:12:39 13-04-2026
У нас и так когда терминал не работал в 38-м автобусе , плату по картам и проездным не брали. Вот бабки то обрадовались халяве. Аж 40р сэкономили! И да, я оплатила имея проездной.
19:37:56 13-04-2026
При отказе от бешеных трат на СВО за счёт высвобожденных финансов можно было бы сделать проезд в общественном транспорте вообще и абсолютно бесплатным!
20:25:45 13-04-2026
а если они не могут оплатить, потому что водилы прячут терминал и требуют перевода на карту?
08:43:58 14-04-2026
И кто ж минусует?
13:15:59 14-04-2026
Про расчет наличными все уже позабыли?