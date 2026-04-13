Реализация предложения потребует четкого определения "периода сбоя" и механизмов контроля

13 апреля 2026, 17:15, ИА Амител

Общественный транспорт / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Бесплатный проезд в общественном транспорте при технических неполадках платежных систем предложил ввести депутат Госдумы Артем Прокофьев, пишет news.ru. Речь идет о ситуациях, когда возникают сбои в работе терминалов и других средств оплаты.

Прокофьев отметил, что в условиях цифровой эпохи возможны внезапные сбои в работе различных сервисов, включая банковские приложения и транспортные системы.

По мнению депутата, пассажиры не должны сталкиваться с неудобствами из-за невозможности оплаты проезда в случае технических сбоев.

«Если пассажиры не могут оплатить проезд вследствие технических проблем с платежными терминалами или другими системами, муниципальные перевозчики должны предложить им бесплатный проезд», — заключил Прокофьев.

