Такой день. День пожарной охраны в Барнауле и поджог детской могилы в Новоалтайске

Главное за 30 апреля

30 апреля 2024, 23:09, ИА Амител

День пожарной охраны – 2024 в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

30 апреля исполнилось 375 лет пожарной охране России. В Барнауле в честь этого состоялся большой праздник в парке "Юбилейный". Здесь прошел спортивный забег, выступления от кинологов, демонстрация работы спасателей, концерт и выставка техники. В мероприятии в том числе поучаствовал Виктор Томенко.

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