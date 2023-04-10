Такой день. Дополнительные выплаты водителям скорой и новый глава района Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 10 апреля

10 апреля 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил дополнительные стимулирующие выплаты по 5 тысяч рублей более 600 водителям скорой помощи. По его словам, власти и дальше будут поддерживать всех специалистов системы здравоохранения.

38% жителей Барнаула хотели бы стать космонавтами и полететь в космос. Чаще стать космонавтами хотят мужчины (44% против 25%), а опрошенные моложе 34 лет – чаще старшего поколения (45% против 28%). Респонденты с высоким доходом в своих мечтах смелее, чем те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей: полететь к далёким планетам они хотят в полтора раза чаще (44% против 30%).

Около 14:40 на 12-м километре автодороги Новокалманка – Огни произошло смертельное ДТП. Как рассказали в пресс-службе ГУ МСВД России по Алтайскому краю, 66-летний мужчина за рулём Audi A4 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corolla под управлением 56-летнего мужчины.

В Алтайском крае в 2023 году количество призывников в рамках весеннего призыва незначительно превысит прошлогодние показатели. Об этом рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу регионального Военного комиссариата Андрей Круглов.

Новым главой Железнодорожного района Барнаула станет руководитель муниципального предприятия "Автодорстрой" Андрей Курышин. Ранее сообщили, что Михаил Звягинцев, руководивший районом более 10 лет, покидает свой пост в связи с выходом на пенсию.