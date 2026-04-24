В Бийске автобус насмерть сбил пешехода, врезался в машину и въехал в магазин

Водитель автобуса и автомобиля получили телесные повреждения

24 апреля 2026, 15:47, ИА Амител

В Бийске автобус насмерть сбил пешехода и въехал в магазин / Фото: алтайская прокуратура

В Бийске в пятницу, 24 апреля, водитель маршрутного автобуса № 21 совершил наезд на пешехода, после этого продолжил движение и врезался в стоящий автомобиль, а после — в магазин, сообщает прокуратура Алтайского края.

«Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и погиб. Водитель автобуса и другого автомобиля получили телесные повреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и выяснения всех обстоятельств.

По поручению прокурора Алтайского края проводится проверка безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию.

Ранее в Барнауле автобус въехал в опору ЛЭП, в результате травмы получили два человека.