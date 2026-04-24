В Бийске автобус насмерть сбил пешехода, врезался в машину и въехал в магазин
Водитель автобуса и автомобиля получили телесные повреждения
24 апреля 2026, 15:47, ИА Амител
В Бийске в пятницу, 24 апреля, водитель маршрутного автобуса № 21 совершил наезд на пешехода, после этого продолжил движение и врезался в стоящий автомобиль, а после — в магазин, сообщает прокуратура Алтайского края.
«Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и погиб. Водитель автобуса и другого автомобиля получили телесные повреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и выяснения всех обстоятельств.
По поручению прокурора Алтайского края проводится проверка безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию.
