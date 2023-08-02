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Тракторист с горящими тюками сена заехал в озеро в Алтайском крае

Благодаря действиям водителя более крупного пожара удалось избежать

02 августа 2023, 18:34, ИА Амител

Трактор с загоревшимся сеном заехал в озеро неподалеку от Рубцовска. Как сообщает паблик "Инцидент Рубцовск", опасная ситуация возникла возле села Егорьевка, возле озера Горькое.

По словам очевидца, сено загорелось в прицепе трактора. Водитель быстро сориентировался и заехал в озеро, чтобы не допустить распространения пожара, – от пылающих тюков стал быстро разгораться сухостой.

После на место прибыли пожарные, которые занялись ликвидацией возгорания. 

Рубцовск

Комментарии 3

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Гость

21:58:26 02-08-2023

Отчего сено-то загорелось? Водитель выкинул непотушенный окурок в окно? Просто так сено в прицепе загореться не могло.

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Гость

02:02:05 03-08-2023

Гость (21:58:26 02-08-2023) Отчего сено-то загорелось? Водитель выкинул непотушенный оку... Матросы курили опять

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Гость

07:37:56 03-08-2023

Гость (21:58:26 02-08-2023) Отчего сено-то загорелось? Водитель выкинул непотушенный оку... из выхлопной трубы искра и запросто может вспыхнуть

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