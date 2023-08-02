Тракторист с горящими тюками сена заехал в озеро в Алтайском крае
Благодаря действиям водителя более крупного пожара удалось избежать
02 августа 2023, 18:34, ИА Амител
Трактор с загоревшимся сеном заехал в озеро неподалеку от Рубцовска. Как сообщает паблик "Инцидент Рубцовск", опасная ситуация возникла возле села Егорьевка, возле озера Горькое.
По словам очевидца, сено загорелось в прицепе трактора. Водитель быстро сориентировался и заехал в озеро, чтобы не допустить распространения пожара, – от пылающих тюков стал быстро разгораться сухостой.
После на место прибыли пожарные, которые занялись ликвидацией возгорания.
21:58:26 02-08-2023
Отчего сено-то загорелось? Водитель выкинул непотушенный окурок в окно? Просто так сено в прицепе загореться не могло.
02:02:05 03-08-2023
Гость (21:58:26 02-08-2023) Отчего сено-то загорелось? Водитель выкинул непотушенный оку... Матросы курили опять
07:37:56 03-08-2023
Гость (21:58:26 02-08-2023) Отчего сено-то загорелось? Водитель выкинул непотушенный оку... из выхлопной трубы искра и запросто может вспыхнуть