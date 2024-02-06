В 50 раз больше. Врач о том, почему на Алтае резко выросла заболеваемость коклюшем
По словам эпидемиолога Ирины Переладовой, причины две: природа заболевания и антипрививочные убеждения
06 февраля 2024, 07:00, ИА Амител
351 случай заболевания коклюшем выявили в Алтайском крае в 2023 году. Это больше чем в 50 раз превышает заболеваемость 2022-го, рассказала amic.ru главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По ее словам, тогда за весь год выявили лишь семь случаев.
Впрочем, с точки зрения эпидемиологии в этом взрывном росте нет ничего удивительного, считает врач. Но добавляет, что свой вклад внесли и родители, которые отказываются прививать детей.
Прививочный цикл
Переладова отметила, что такой резкий рост заболеваемости коклюшем выявили не только в Алтайском крае – это общероссийская тенденция. И с научной точки зрения эпидподъем легко объясним: инфекция всегда периодически напоминает о себе.
"Коклюш имеет периодичность эпидемического подъема. Это значит, что после спада всегда идет подъем, потом пик, потом снова снижение. Пики, как правило, случаются с промежутками в четыре, пять, шесть лет. 2023-й стал годом эпидемического подъема, мы это увидели. Это абсолютно нормальная ситуация, которая характерна для коклюша", – пояснила специалист.При этом дополнительным "спусковым крючком" для роста послужило окончание пандемии COVID-19, считает Переладова. После долгого периода ограничений люди вновь полноценно возобновили все контакты.
"Учитывая, что у нас была пандемия новой коронавирусной инфекции, некоторые границы смазались. Тогда были достаточно жесткие ограничительные мероприятия, и передачи инфекции как таковой не было. Семь случаев в 2022 году тому подтверждение. Но теперь ограничений нет, и случилось так, что уже в 2023-м заболеваемость выросла более чем в 50 раз", – рассказала врач.
Еще одной из причин она назвала антипрививочные настроения некоторых родителей, чьи дети не проходят полный цикл вакцинации.
"Одно дело – национальный календарь прививок, а другое – законные представители ребенка, которые считают, что никакая вакцина ему не нужна. Причем это часто родители, которых самих в детстве полностью привили. Например, бывает, одну прививку поставили, а от последующей уже отказались по каким-то своим убеждениям. А без полного вакцинального комплекса угроза заболеть намного больше", – подчеркнула медик. Она также добавила, что тяжелых и летальных случаев среди заболевших коклюшем в Алтайском крае не зарегистрировали. Пациенты переносят инфекцию в легкой или средней форме.
Прививка – не навсегда
Впрочем, коклюшем в Алтайском крае заболевают не только дети. По словам Переладовой, среди заразившихся есть и взрослые, в том числе привитые.
Дело в том, что вечной защиты от инфекции никакая вакцина от коклюша не дает.
"У нас есть и взрослые, и дети, которые привились больше 10 лет назад. Стойкий иммунитет после прививки держится восемь, девять, десять лет, а затем начинает потихонечку угасать. Так что взрослые вполне подвержены этой инфекции и реально ею болеют", – пояснила Переладова. При этом бесплатно привиться могут только дети до двух лет, отметила эпидемиолог. Затем вакцинироваться от коклюша можно только за свой счет.
"Почему маленькие дети есть в национальном календаре прививок, а старших нет? Дело в том, что маленькие болеют коклюшем намного тяжелее. Для них это очень изнуряющее заболевание. Кашель сохраняется потом до шести месяцев", – отметила врач.
По ее словам, разговоры о том, чтобы включить в нацкалендарь и взрослых, уже идут. Но пока никакого решения на этот счет нет.
Что будет дальше?
Ирина Переладова выразила надежду, что дальнейшего роста заболеваемости не будет. Поскольку взрывной рост коклюша легко объяснить с точки зрения эпидемиологии, то следом эксперты прогнозируют естественный спад.
"Очень надеемся на то, что уже в этом году мы пойдем на снижение", – сказала врач. Напоследок она в очередной раз подчеркнула, что очень важно прививать самую уязвимую группу риска – маленьких детей.
О том, что это за болезнь, чем она опасна и какие у нее симптомы, читайте в нашем материале.
07:30:48 06-02-2024
2 фактора. Родители антипрививочники. и понаехавшие с таджики.узбеки.
08:11:29 06-02-2024
Гость (07:30:48 06-02-2024) 2 фактора. Родители антипрививочники. и понаехавшие с таджик... Может пальмы нужно в меру употреблять а не так как у нас ? А со своими неэффективными ширяловами идите лесом
13:14:36 06-02-2024
Гость (08:11:29 06-02-2024) Может пальмы нужно в меру употреблять а не так как у нас ? А... безграмотность ваша - позор вам и наказание вашим невинным детям.
08:12:26 06-02-2024
Побольше алькаиды из кишлаков завозите, не с такой ещё заразой встретитесь.
08:21:49 06-02-2024
Заболевших раза в три больше, только врач не отправляют на анализы, в поликлиниках вообще запретили врачам давать направление на анализы по выявлению коклюша!!!
11:17:02 06-02-2024
Ну да, родители привиты советскими вакцинами. А что в них сейчас содержится? Вся статья сплошные противоречия: подъем заболеваемости каждые три года, нормально, так и есть. И тут же прививки мол не делаем???? А прививки на секундочку платные. Занавес
13:15:23 06-02-2024
Гость (11:17:02 06-02-2024) Ну да, родители привиты советскими вакцинами. А что в них се... вранье. по календарю прививок коклюш бесплатный для детей. не знаете - не позорьтесь тут с дурацкими коментами
15:54:10 06-02-2024
Гость (13:15:23 06-02-2024) вранье. по календарю прививок коклюш бесплатный для детей. н... читать умеем? бесплатно до двух лет. остальные за денежки!!!!
20:07:56 06-02-2024
Гость (15:54:10 06-02-2024) читать умеем? бесплатно до двух лет. остальные за денежки!!... Так их и ставят ДО двух лет
11:17:03 06-02-2024
Ну да, родители привиты советскими вакцинами. А что в них сейчас содержится? Вся статья сплошные противоречия: подъем заболеваемости каждые три года, нормально, так и есть. И тут же прививки мол не делаем???? А прививки на секундочку платные. Занавес
11:40:41 06-02-2024
Стекловатные человейники, в которые нас массово сгоняют, из-за своих конструктивных особенностей типа совместной вентиляции, глухих непроветриваемых коридоров и лифтов, являются по сути своей газовыми камерами, в которых жильцы постоянно перекрёстно заражаются друг от друга. Вот и результат. И то ли ещё будет!
13:16:41 06-02-2024
Гость (11:40:41 06-02-2024) Стекловатные человейники, в которые нас массово сгоняют, из-... вы там бредите? городскому проживанию в "человейниках" уж более 900 + лет
13:44:00 06-02-2024
Гость (13:16:41 06-02-2024) вы там бредите? городскому проживанию в "человейниках" уж бо... Городские дома - это не нынешние человейники, где все туалетные, кухонные и прочие запахи тут же приникают во все соседние квартиры через совместную вентиляцию. А с ними и все бактерии, вирусы, грибки, микроскопические яйца и личинки глистов, подкожных клещей и прочих болезнетворных паразитов. А лифты - это настоящие газовые камеры, где все жильцы минимум дважды в день вдыхают и выдыхают всю свою заразу друг на друга.
16:01:43 06-02-2024
Гость (11:40:41 06-02-2024) Стекловатные человейники, в которые нас массово сгоняют, из-... а вас насильно сгоняют?
14:48:32 06-02-2024
А если бы в больницах еще были экспресс тесты на коклюш и людей проверяли, то рост заболеваемости был бы 1000%. Кашель, переходящий в надсадный до потери сознания уже второй месяц. Антибиотики и ингаляции не помогают. Больничный 14 дней и будь здоров. Лечись как хочеш и чем хочеш.
18:31:58 06-02-2024
и стали мы лечить, удвоились мученья, больные гибли все без исключенья Гёте
18:49:16 06-02-2024
аптека убавит века
19:13:59 06-02-2024
а вы не задумывались, почему врачи норовят влить вам прямо в кровь какое-то лекарство(которое токсично). человек защищен - он получает пищу через рот и пища переваривается и очищается и только после этого поступает в кровь. т.е. кровь у человека чистая, а врачи уколами отравляют кровь с соответствующими последствиями.