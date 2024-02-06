По словам эпидемиолога Ирины Переладовой, причины две: природа заболевания и антипрививочные убеждения

06 февраля 2024, 07:00, ИА Амител

Лабораторные исследования / Фото: amic.ru

351 случай заболевания коклюшем выявили в Алтайском крае в 2023 году. Это больше чем в 50 раз превышает заболеваемость 2022-го, рассказала amic.ru главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По ее словам, тогда за весь год выявили лишь семь случаев.

Впрочем, с точки зрения эпидемиологии в этом взрывном росте нет ничего удивительного, считает врач. Но добавляет, что свой вклад внесли и родители, которые отказываются прививать детей.

Прививочный цикл

Переладова отметила, что такой резкий рост заболеваемости коклюшем выявили не только в Алтайском крае – это общероссийская тенденция. И с научной точки зрения эпидподъем легко объясним: инфекция всегда периодически напоминает о себе.

"Коклюш имеет периодичность эпидемического подъема. Это значит, что после спада всегда идет подъем, потом пик, потом снова снижение. Пики, как правило, случаются с промежутками в четыре, пять, шесть лет. 2023-й стал годом эпидемического подъема, мы это увидели. Это абсолютно нормальная ситуация, которая характерна для коклюша", – пояснила специалист.При этом дополнительным "спусковым крючком" для роста послужило окончание пандемии COVID-19, считает Переладова. После долгого периода ограничений люди вновь полноценно возобновили все контакты.

"Учитывая, что у нас была пандемия новой коронавирусной инфекции, некоторые границы смазались. Тогда были достаточно жесткие ограничительные мероприятия, и передачи инфекции как таковой не было. Семь случаев в 2022 году тому подтверждение. Но теперь ограничений нет, и случилось так, что уже в 2023-м заболеваемость выросла более чем в 50 раз", – рассказала врач.

Еще одной из причин она назвала антипрививочные настроения некоторых родителей, чьи дети не проходят полный цикл вакцинации.

"Одно дело – национальный календарь прививок, а другое – законные представители ребенка, которые считают, что никакая вакцина ему не нужна. Причем это часто родители, которых самих в детстве полностью привили. Например, бывает, одну прививку поставили, а от последующей уже отказались по каким-то своим убеждениям. А без полного вакцинального комплекса угроза заболеть намного больше", – подчеркнула медик. Она также добавила, что тяжелых и летальных случаев среди заболевших коклюшем в Алтайском крае не зарегистрировали. Пациенты переносят инфекцию в легкой или средней форме.

Прививка – не навсегда

Впрочем, коклюшем в Алтайском крае заболевают не только дети. По словам Переладовой, среди заразившихся есть и взрослые, в том числе привитые.

Дело в том, что вечной защиты от инфекции никакая вакцина от коклюша не дает.

"У нас есть и взрослые, и дети, которые привились больше 10 лет назад. Стойкий иммунитет после прививки держится восемь, девять, десять лет, а затем начинает потихонечку угасать. Так что взрослые вполне подвержены этой инфекции и реально ею болеют", – пояснила Переладова. При этом бесплатно привиться могут только дети до двух лет, отметила эпидемиолог. Затем вакцинироваться от коклюша можно только за свой счет.

"Почему маленькие дети есть в национальном календаре прививок, а старших нет? Дело в том, что маленькие болеют коклюшем намного тяжелее. Для них это очень изнуряющее заболевание. Кашель сохраняется потом до шести месяцев", – отметила врач.

По ее словам, разговоры о том, чтобы включить в нацкалендарь и взрослых, уже идут. Но пока никакого решения на этот счет нет.

Что будет дальше?

Ирина Переладова выразила надежду, что дальнейшего роста заболеваемости не будет. Поскольку взрывной рост коклюша легко объяснить с точки зрения эпидемиологии, то следом эксперты прогнозируют естественный спад.

"Очень надеемся на то, что уже в этом году мы пойдем на снижение", – сказала врач. Напоследок она в очередной раз подчеркнула, что очень важно прививать самую уязвимую группу риска – маленьких детей.

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