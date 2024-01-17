Ничего удивительного в одновременном росте заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом нет, считает инфекционист Валерий Шевченко

17 января 2024, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае продолжается серьезный рост заболеваемости респираторными инфекциями. Он начался еще в прошлом году, а к новогодним праздникам медики региона уже столкнулись со сверхнагрузкой. Как пояснял министр здравоохранения края Дмитрий Попов, специалисты выявляют и ОРВИ, и грипп, и ковид.

Мы и сейчас находимся в разгаре эпидподъема, рассказал amic.ru главный внештатный эпидемиолог края Валерий Шевченко. О том, действительно ли в "тройной эпидемии" есть что-то уникальное и когда эпидподъем закончится, – в нашем материале.

Многообразие инфекций

В том, что сейчас в Алтайском крае, как и по всей стране, фиксируют рост заболеваемости сразу по трем инфекциям, инфекционист не видит ничего удивительного. По его словам, в регионе сложилась вполне традиционная картина: после Нового года заболеваемость респираторными инфекциями почти всегда "ползет" вверх.

"Если оценивать в целом, то мы находимся примерно на уровне среднегодового показателя заболеваемости. Говорить о том, что в этом году происходит что-то принципиально новое по сравнению с тем же прошлым годом или доковидным периодом, не приходится. После праздников уровень заболеваемости всегда растет. Люди возвращаются в коллективы, плюс аккумулируются данные медиков за время праздников. И количество обращений в поликлиники после "каникул" традиционно увеличивается", – пояснил Шевченко.

Он также добавил, что наличие сразу нескольких возбудителей в популяции – это типичная картина "доковидной эпохи". Другими словами, мы просто возвращаемся к тому, что было привычным до прихода пандемии.

"После ковида мы заходим в историю многообразия возбудителей так называемых ОРЗ – острых респираторных заболеваний. Так было и до коронавируса", – сказал специалист.

Неравномерный рост

По мнению инфекциониста, ставший популярным термин "тридемия" следует воспринимать без излишней паники. На самом деле, рост по этим инфекциям разный.

Подавляющее количество случаев респираторных заболеваний в Алтайском крае – это привычная ОРВИ. Тут, отмечает Шевченко, действительно фиксируется серьезный эпидподъем.

А вот рост по COVID-19 не такой значительный.

"Мы видим небольшой подъем, но в абсолютных показателях он значительно ниже, чем по ОРВИ. Сейчас нет такой ситуации, чтобы ковидных больных стало в разы больше, чем было несколько месяцев назад. Количество пациентов в стационаре значительно не увеличилось. Коечного фонда, который сейчас составляет несколько десятков мест, региону вполне хватает", – сказал врач. Рост заболеваемости гриппом тоже заметно уступает эпидподъему по ОРВИ, отметил Шевченко. И добавил, что приход вируса заранее прогнозировали эпидемиологи.

"Что касается гриппа, то чего-то нового, значимых изменений в количестве больных и в течении болезни по сравнению с предыдущими подъемами мы не видим. В подавляющем большинстве случаев регистрируется вариант A, как и предполагалось изначально. Есть единичные случаи тяжелого течения гриппа, но они регистрировались и в прошлые годы. Прогнозы сбываются, и никаких перекосов мы тут не видим", – пояснил эксперт.Он отметил, что с начала эпидподъема в Алтайском крае лабораторно подтверждено около 130 случаев гриппа.

Также инфекционист добавил, что на смену гриппу типа A может прийти грипп типа B. Это тоже типичная картина эпидемии: сначала происходит серьезный подъем, потом начинается снижение, а с приходом нового типа случается еще один, менее значительный рост заболеваемости.

Когда эпидситуация улучшится?

По словам инфекциониста, эпидситуация в Алтайском крае будет оставаться напряженной всю зиму. Если не произойдет ничего экстраординарного и "тридемия" пойдет по прогнозируемому сценарию, то обстановка станет благоприятной примерно в марте.

Есть ли какая-то новая "суперинфекция"?

Никакой совершенно новой "суперболезни", появление которой часто обсуждают в Сети, пока нет, заверил Шевченко. Так он прокомментировал типичную для эпидсезона ситуацию, когда некоторые люди уверяют, что "ходит какая-то новая зараза".

"Если покопаться, то каждый год у нас такая история возникает. Людям кажется, будто в этот раз точно что-то не так. Но ни о какой новой "суперинфекции" речи нет, мы ничего подобного не видим. Все возбудители, которые выявляются, давно известны", – ответил инфекционист.По его словам, даже в структуре ОРВИ (это не одна болезнь, а группа острых респираторных вирусных инфекций) нет ничего нового. Чаще всего выявляют риновирус. Помимо этого, на Алтае фиксируют аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирусы и парагриппы.