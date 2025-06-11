В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 14 пожаров
Одно из возгораний потушили в Тальменке
11 июня 2025, 09:40, ИА Амител
Фото: Maxim Tajer / unsplash.com
В Алтайском крае за сутки 10 июня потушили 14 пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания, сообщили в МЧС региона.
Один из пожаров случился в Тальменке в вечернее время.
Там горел частный дом и надворные постройки. На месте работали девять специалистов, три добровольца и три единицы техники.
"В результате пожара на площади около 70 "квадратов" огнем уничтожена крыша надворных построек, повреждены стены построек и крыша дома. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.
Предварительная причина произошедшего – нарушение правил монтажа электрооборудования.
23:33:49 11-06-2025
а еще выходные впереди, щас перепьются - и давай бани жечь