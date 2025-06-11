В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 14 пожаров

Одно из возгораний потушили в Тальменке

11 июня 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: Maxim Tajer / unsplash.com

В Алтайском крае за сутки 10 июня потушили 14 пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания, сообщили в МЧС региона.

Один из пожаров случился в Тальменке в вечернее время.

Там горел частный дом и надворные постройки. На месте работали девять специалистов, три добровольца и три единицы техники.

"В результате пожара на площади около 70 "квадратов" огнем уничтожена крыша надворных построек, повреждены стены построек и крыша дома. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

Предварительная причина произошедшего – нарушение правил монтажа электрооборудования.