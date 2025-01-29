В Барнауле 29 января снег убирают 77 единиц техники
Водителей просят соблюдать правила парковки
29 января 2025, 16:45, ИА Амител
В Барнауле днем 29 января на дорогах и тротуарах работают 126 дорожных рабочих и 77 единиц техники, сообщили в мэрии.
Тротуары очищают на улицах Христенко, 65 лет Победы, 280-летия Барнаула, Юрина, Островского, Георгия Исакова, Сизова, Эмилии Алексеевой, Германа Титова, а также проспектах Калинина, Комсомольском, Строителей и Социалистическом. Противогололедную обработку тротуаров осуществляют на Профинтерна, проспектах Ленина, Калинина, Комсомольском и на других участках.
Также дорожники очищают площадки остановочных павильонов, лестничные марши, занимаются вывозом снега.
Горожан просят с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники и соблюдать правила парковки.
11:45:18 30-01-2025
Хватит звездеть! Никого не видно.