В Барнауле 29 января снег убирают 77 единиц техники

Водителей просят соблюдать правила парковки

29 января 2025, 16:45, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле днем 29 января на дорогах и тротуарах работают 126 дорожных рабочих и 77 единиц техники, сообщили в мэрии.

Тротуары очищают на улицах Христенко, 65 лет Победы, 280-летия Барнаула, Юрина, Островского, Георгия Исакова, Сизова, Эмилии Алексеевой, Германа Титова, а также проспектах Калинина, Комсомольском, Строителей и Социалистическом. Противогололедную обработку тротуаров осуществляют на Профинтерна, проспектах Ленина, Калинина, Комсомольском и на других участках.

Также дорожники очищают площадки остановочных павильонов, лестничные марши, занимаются вывозом снега.

Горожан просят с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники и соблюдать правила парковки.