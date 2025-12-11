В Барнауле достроили многострадальный ЖК "Полярная звезда" на улице Папанинцев

Дольщики наконец-то дождались своего жилья

11 декабря 2025, 16:10, ИА Амител

ЖК "Полярная звезда" в Барнауле / Фото: алтайская прокуратура

В Барнауле в декабре 2025 года завершили строительство 19-этажного ЖК "Полярная звезда" на улице Папанинцев, 143/145, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает алтайская прокуратура.

«Восстановлены права 230 участников долевого строительства. На контроле органов прокуратуры остается передача ключей гражданам», – рассказали в ведомстве.

Строительство ЖК начали в 2019 году. Этот комплекс планировали достроить в 2020 году, но позже сроки перенесли на 2021-й, а потом – на 2023-й.

Напомним, строительством занималась компания бизнесмена Евгения Клейнатовского, который также возводил еще один долгострой – ЖК "Жемчужина" на улице Партизанской, 76. Оба проекта закончились для предпринимателя уголовными делами – ранее об этом подробно рассказал amic.ru.

Кстати, все работы в барнаульском ЖК "Жемчужина" планируют завершить в первом квартале 2026 года. Дом сдали в эксплуатацию в конце 2024-го, однако здание продолжают, как говорится, доводить до ума.