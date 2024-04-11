В Барнауле мигранта осудят за сексуальные действия в отношении 11-летней девочки

Он пытался дать взятку, для того чтобы получить поддельный паспорт

11 апреля 2024, 11:40, ИА Амител

Обвиняемый в автомобиле / Фото: "Инцидент Барнаул"

Мигранта в Барнауле осудят за сексуальные действия в отношении 11-летней девочки и попытку дать взятку. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, 30-летний мужчина совершил "на глазах 11-летней девочки иные действия сексуального характера" прошлым летом на улице Антона Петрова.

Информация об этом разошлась по соцсетям, и мигрант, поняв, что не может уехать из страны, пытался за 65 тысяч рублей купить поддельный российский паспорт. При передаче взятки его задержали.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела.