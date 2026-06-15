В Барнауле откроется бесплатный зал ЛФК в рамках нацпроекта

Инструктор с 26‑летним стажем ждет взрослых от 18 лет в новом зале Краевого Центра общественного здоровья

15 июня 2026, 17:59, ИА Амител

Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики / Фото: предоставлено amic.ru

16 июня в Барнауле состоится открытие зала ЛФК в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Мероприятие пройдет в Краевом Центре общественного здоровья и медицинской профилактики по ул. Сиреневой, 9, корпус 2, начало — в 10:30. Об этом amic.ru рассказали в Краевом центре общественного здоровья и медпрофилактики.

Отмечается, что занятия будут проводиться бесплатно — в рамках госгарантий — под руководством инструктора с 26‑летним стажем. На текущий момент набор ведется для взрослых от 18 лет и старше, а в перспективе планируется открыть группы и для детей.

График работы зала ЛФК такой: с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00 (перерыв на обед — с 12:00 до 12:30), выходные дни — суббота и воскресенье. Для записи на занятия необходимо позвонить по телефону: 8 (3852) 42‑70‑19. При посещении зала нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

«Еще много веков назад древнегреческими врачами и философами была установлена польза физических упражнений для укрепления здоровья. Сегодняшнее поколение медицинских работников также не отрицает этот факт. В нашем центре уже есть положительный опыт занятий ЛФК в Бийске, на данный момент продолжается набор групп с заболеваниями опорно‑двигательного аппарата, в том числе остеохондрозом и сколиозом, в Барнауле. Если у вас есть показания к ЛФК, займитесь своим здоровьем прямо сейчас», — подчеркнула главный врач медорганизации Татьяна Репкина.

Открытие зала ЛФК в Барнауле — часть регионального проекта "Здоровье для каждого" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Цель проекта — повысить качество и доступность профилактической помощи, популяризировать здоровый образ жизни и укрепить здоровье населения Алтайского края.