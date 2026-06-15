В Барнауле откроется бесплатный зал ЛФК в рамках нацпроекта
Инструктор с 26‑летним стажем ждет взрослых от 18 лет в новом зале Краевого Центра общественного здоровья
15 июня 2026, 17:59, ИА Амител
16 июня в Барнауле состоится открытие зала ЛФК в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Мероприятие пройдет в Краевом Центре общественного здоровья и медицинской профилактики по ул. Сиреневой, 9, корпус 2, начало — в 10:30. Об этом amic.ru рассказали в Краевом центре общественного здоровья и медпрофилактики.
Отмечается, что занятия будут проводиться бесплатно — в рамках госгарантий — под руководством инструктора с 26‑летним стажем. На текущий момент набор ведется для взрослых от 18 лет и старше, а в перспективе планируется открыть группы и для детей.
График работы зала ЛФК такой: с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00 (перерыв на обед — с 12:00 до 12:30), выходные дни — суббота и воскресенье. Для записи на занятия необходимо позвонить по телефону: 8 (3852) 42‑70‑19. При посещении зала нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
«Еще много веков назад древнегреческими врачами и философами была установлена польза физических упражнений для укрепления здоровья. Сегодняшнее поколение медицинских работников также не отрицает этот факт. В нашем центре уже есть положительный опыт занятий ЛФК в Бийске, на данный момент продолжается набор групп с заболеваниями опорно‑двигательного аппарата, в том числе остеохондрозом и сколиозом, в Барнауле. Если у вас есть показания к ЛФК, займитесь своим здоровьем прямо сейчас», — подчеркнула главный врач медорганизации Татьяна Репкина.
Открытие зала ЛФК в Барнауле — часть регионального проекта "Здоровье для каждого" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Цель проекта — повысить качество и доступность профилактической помощи, популяризировать здоровый образ жизни и укрепить здоровье населения Алтайского края.
18:32:44 15-06-2026
Сочетание синего и желтого цветов бесит.
19:01:11 15-06-2026
Musik (18:32:44 15-06-2026) Сочетание синего и желтого цветов бесит. ... Будьте умнее!...
20:39:37 15-06-2026
Musik (18:32:44 15-06-2026) Сочетание синего и желтого цветов бесит. ... мимо,, Ленты"-бегом и с закрытыми глазами?
07:05:01 16-06-2026
Musik (18:32:44 15-06-2026) Сочетание синего и желтого цветов бесит. ... Сочетание синего и жёлтого цветов — это международно признанный символ, связанный с синдромом Дауна....Созвучно слову майдан....
11:38:32 16-06-2026
Musik (18:32:44 15-06-2026) Сочетание синего и желтого цветов бесит. ...
О несчастный, представляю как вас корежит от солнца на голубом небе. Мои искренние соболезнования... )))
18:59:01 15-06-2026
А для кого эти занятия? Для пенсионеров и безработных???
01:29:33 16-06-2026
Ольга (18:59:01 15-06-2026) А для кого эти занятия? Для пенсионеров и безработных???... ну да, текст то читайте
10:44:48 16-06-2026
Ольга (18:59:01 15-06-2026) А для кого эти занятия? Для пенсионеров и безработных???...
вот и я про то. пенсионерам уже поздно этим заниматься, а работающим как всегда - пятидневка с выходными в сб и вс. хоть бы время сдвинули часов до восьми
11:36:41 16-06-2026
Гость (10:44:48 16-06-2026) вот и я про то. пенсионерам уже поздно этим заниматься, ...
Заниматься спортом никогда не поздно
19:19:11 15-06-2026
А дальше от центра нельзя, слишком близко