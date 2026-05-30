В Барнауле организуют бесплатные лекции и занятия по профилактике ожирения
Занятия будут проходить на двух площадках
30 мая 2026, 08:33, ИА Амител
В Барнауле в июне пройдут бесплатные лекции и практические занятия по вопросам здоровья. Программу мероприятий опубликовал Краевой центр общественного здоровья.
Жителям и гостям краевой столицы расскажут о витаминной грамотности, профилактике ожирения, пользе физической активности, снижении рисков артериальной гипертонии и эффективных коммуникациях. Специалисты объяснят, какие витамины необходимы организму, как они взаимодействуют между собой и какую роль играет правильное питание в поддержании здоровья и нормального веса.
Занятия будут проходить на двух площадках. Для участия необходима предварительная запись.
На площадке по адресу улица Ползунова, 23 (телефон: 63-18-43) запланированы следующие мероприятия:
- 3 июня в 10:00 — "Совершенствование коммуникаций за счет учета индивидуальных особенностей личности";
- 10 июня в 10:00 — "Витамины и здоровье";
- 11 июня в 10:00 — лекция "Физическая активность";
- 17 июня в 10:00 — повторное занятие по теме коммуникаций.
На площадке по адресу улица Сиреневая, 9, корпус 2 (телефон: 42-70-19) пройдут:
- 16 июня в 10:00 — лекция "Как снизить риски развития артериальной гипертонии";
- 24 июня в 10:00 — лекция "Здоровое питание. Профилактика избыточного веса и ожирения".
Организаторы отмечают, что участие во всех мероприятиях бесплатное.
11:24:38 31-05-2026
Для кого лекции в 10 утра? Для пенсионеров только? Вот я бы сходил, но до 18:00 работа!