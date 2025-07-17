НОВОСТИОбщество

В Барнауле восстанавливают летник, рухнувший зимой под тяжестью снега

Ранее крыша веранды не выдержала обильных январских осадков

17 июля 2025, 14:20, ИА Амител

Реконструкция крыши летника в Барнауле / Фото: amic.ru
Реконструкция крыши летника в Барнауле / Фото: amic.ru

Восстановление летника в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле по проспекту Социалистическому, 71, рабочие восстанавливают летнюю веранду одного из ресторанов. В январе ее крыша рухнула, не выдержав тяжести снега.

На месте реконструкции летника побывал корреспондент amic.ru. Сейчас там работают специалисты, лежат строительные материалы.

О том, что летняя терраса была повреждена, 10 января сообщали в соцсетях. Ночью, за несколько часов до этого, краевую столицу накрыл мощный снегопад. Тогда в Барнауле выпало 4 мм осадков при январской месячной норме 23 мм. Как засыпало город, можно вспомнить, посмотрев наш фоторепортаж.

Барнаул

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

14:27:21 17-07-2025

Лето кончается, раньше надо было начинать.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:15 17-07-2025

Прошу прощения, но какой ресторан расположен на Социалистическом 71?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:48 17-07-2025

Гость (14:28:15 17-07-2025) Прошу прощения, но какой ресторан расположен на Социалистиче... пивнушка там

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бгг

14:28:48 17-07-2025

накосорезили при его строительстве, вот и не выдержал...

  7 Нравится
Ответить
