В Барнауле восстанавливают летник, рухнувший зимой под тяжестью снега
Ранее крыша веранды не выдержала обильных январских осадков
17 июля 2025, 14:20, ИА Амител
Реконструкция крыши летника в Барнауле / Фото: amic.ru
Восстановление летника в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле по проспекту Социалистическому, 71, рабочие восстанавливают летнюю веранду одного из ресторанов. В январе ее крыша рухнула, не выдержав тяжести снега.
На месте реконструкции летника побывал корреспондент amic.ru. Сейчас там работают специалисты, лежат строительные материалы.
О том, что летняя терраса была повреждена, 10 января сообщали в соцсетях. Ночью, за несколько часов до этого, краевую столицу накрыл мощный снегопад. Тогда в Барнауле выпало 4 мм осадков при январской месячной норме 23 мм. Как засыпало город, можно вспомнить, посмотрев наш фоторепортаж.
14:27:21 17-07-2025
Лето кончается, раньше надо было начинать.
14:28:15 17-07-2025
Прошу прощения, но какой ресторан расположен на Социалистическом 71?
15:14:48 17-07-2025
Гость (14:28:15 17-07-2025) Прошу прощения, но какой ресторан расположен на Социалистиче... пивнушка там
14:28:48 17-07-2025
накосорезили при его строительстве, вот и не выдержал...