В Барнауле восстанавливают летник, рухнувший зимой под тяжестью снега

Ранее крыша веранды не выдержала обильных январских осадков

17 июля 2025, 14:20, ИА Амител

Реконструкция крыши летника в Барнауле / Фото: amic.ru

Восстановление летника в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле по проспекту Социалистическому, 71, рабочие восстанавливают летнюю веранду одного из ресторанов. В январе ее крыша рухнула, не выдержав тяжести снега.

На месте реконструкции летника побывал корреспондент amic.ru. Сейчас там работают специалисты, лежат строительные материалы.

О том, что летняя терраса была повреждена, 10 января сообщали в соцсетях. Ночью, за несколько часов до этого, краевую столицу накрыл мощный снегопад. Тогда в Барнауле выпало 4 мм осадков при январской месячной норме 23 мм. Как засыпало город, можно вспомнить, посмотрев наш фоторепортаж.