В Бийске установили снегозадерживающие щиты

Работы выполнили за счет городского бюджета

18 января 2024, 11:19, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Щигрева

В Бийске вдоль дороги от села Фоминского к поселку Жаворонково установили снегозадерживающие щиты. Об этом сообщил мэр Виктор Щигрев.

По его словам, такой "забор" решили поставить из-за того, что в непогоду проезд до поселка бывает затруднен, из-за чего городской технике приходится отвлекаться от уборки улиц на этот населенный пункт.

На установку израсходовали порядка 400 щитов и 200 стальных труб. Работы провели за счет городского бюджета.