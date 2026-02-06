НОВОСТИОбщество

В канале amic.ru в мессенджере Max появились комментарии

Теперь читатели могут обсуждать новости amic.ru на национальной платформе

06 февраля 2026, 17:13, ИА Амител

Канал amic.ru в Max / Изображение: amic.ru
Канал amic.ru в Max / Изображение: amic.ru

Чат для комментирования новостей amic.ru появился в национальном мессенджере Max. Теперь подписчики канала могут не только читать новости, но и обсуждать их. 

Сейчас в канале уже больше 2,5 тыс. человек, и каждый день в нем прибавляются подписчики. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке https://max.ru/amic_ru.

Напомним, amic.ru в сентябре 2025 года запустил официальный канал в национальном мессенджере Max и вошел в число первых пятидесяти медиа, которые присоединились к платформе.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

07:15:51 07-02-2026

Моих никогда не будут.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Антон

10:11:35 10-02-2026

Моих тоже комментов в МАКсе не ждите

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:06 10-02-2026

Антон (10:11:35 10-02-2026) Моих тоже комментов в МАКсе не ждите... Как дальше жить то теперь???

  0 Нравится
Ответить
