В канале amic.ru в мессенджере Max появились комментарии
Теперь читатели могут обсуждать новости amic.ru на национальной платформе
06 февраля 2026, 17:13, ИА Амител
Канал amic.ru в Max / Изображение: amic.ru
Чат для комментирования новостей amic.ru появился в национальном мессенджере Max. Теперь подписчики канала могут не только читать новости, но и обсуждать их.
Сейчас в канале уже больше 2,5 тыс. человек, и каждый день в нем прибавляются подписчики. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке https://max.ru/amic_ru.
Напомним, amic.ru в сентябре 2025 года запустил официальный канал в национальном мессенджере Max и вошел в число первых пятидесяти медиа, которые присоединились к платформе.
07:15:51 07-02-2026
Моих никогда не будут.
10:11:35 10-02-2026
Моих тоже комментов в МАКсе не ждите
10:17:06 10-02-2026
Антон (10:11:35 10-02-2026) Моих тоже комментов в МАКсе не ждите... Как дальше жить то теперь???