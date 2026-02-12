Эксперт Роман Пивоваров расскажет алтайским бизнесменам, как пережить кризис

Владельцев компаний приглашают на практическую встречу, где объяснят, как адаптироваться к новой экономической реальности и не потерять темп развития

Последние годы рынок рос "по инерции". Выручка с показателями +10%, +20%, а у кого-то и +30% воспринимались как норма. Но ситуация меняется: спрос замедляется, налоги растут, маржинальность пропадает, а потребители начинают осторожничать и оптимизировать свои траты. Всех, кому не безразлична судьба компании, кто хочет понимать, куда двигаться в ближайший год, рекламное агентство FM-Продакшн приглашает на стратегическую бизнес-сессию "Что делать бизнесу, когда вокруг штиль и стагнация?". Модератором форума выступит известный маркетолог и стратег Роман Пивоваров.

Бизнес-сессия пройдет 26 февраля в 12:00 в ресторане "Барнаул". К участию приглашают владельцев, директоров и маркетологов. В программе четыре часа практики, разборов кейсов и честного разговора о том, что ожидает малый и средний бизнес в 2026 году на фоне снижающегося спроса и потребительской неопределенности.

Инициатор встречи — FM-Продакшн совместно с региональным центром "Мой бизнес". Вести форум будет маркетолог, стратег и сооснователь Adconsult ("Эдконсалт") Роман Пивоваров. Спикер провел более тысячи обучающих программ и стратегических сессий, работал в 79 регионах России, встречался и консультировал владельцев и фаундеров 500+ международных агентств в 40 рекламных столицах мира. Adconsult — экспертный проект с 20-летним опытом, чьи бизнес-форумы проходят в крупнейших городах Сибири и по всей стране.

«Люди сами себе усложняют жизнь. Они придумывают кучу бюрократических инструментов, которые просто-напросто не нужны и тяжелы. Они меряют 30 показателей, которые ни о чем не говорят. Зачем это? Нет фокуса на том, что действительно нужно и важно. Команды, которые перестроят логику продаж заранее, будут чувствовать себя заметно спокойнее, чем те, кто начнет догонять по ходу года», — рассказывает Роман.

Старые стратегии продвижения больше не работают, поэтому компаниям приходится либо адаптироваться к новым реалиям, либо отдавать свою долю рынка более предприимчивым конкурентам. Ключевая цель форума — не только "взбодриться" (хотя, как отмечают организаторы, это тоже нужно), а уйти с ясностью и коротким планом действий минимум на 30–90 дней.

«Рынок не может постоянно находится на подъеме. Стагнация и спад — неизбежные этапы. Поэтому вместо того чтобы паниковать и опускать руки, нужно быстро адаптироваться к изменениям, оптимизировать бюджет, сохранив активность в эффективнейших точках контакта. И, я уверена, что участие в этом форуме поможет многим представителям местного бизнеса выстроить твердое понимание, как удержаться, не потерять позиции и выйти из "черной полосы" в лучшей форме», — отмечает руководитель рекламного агентства FM-Продакшн Александра Шаповалова.

По словам руководителя центра "Мой бизнес" Алтайского края Станислава Татаринцева, современная экономическая обстановка ставит перед каждым владельцем бизнеса серьезный вызов: оставаться наблюдателем происходящих изменений или решительно брать инициативу в свои руки. Очевидно, что бездействие редко ведет к достижению поставленных целей.

«Именно поэтому наше мероприятие нацелено на предоставление участникам эффективных методик и практических рекомендаций, позволяющих уверенно преодолевать трудности периода нестабильного спроса и рыночной неопределенности, укрепляя устойчивость и конкурентоспособность компаний. Центр "Мой бизнес" всегда нацелен на поддержку предпринимателей края и тех, кто только планирует начать свое дело», — рассказал Станислав Татаринцев.Он напомнил, что по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" предпринимателям края доступны достойные инструменты для развития и масштабирования бизнеса: от брендинга до упаковки франшизы, от создания сайта до выхода на внешние рынки.

Для участия в практической бизнес-сессии необходимо пройти обязательную регистрацию, позвонив по номеру 8 (3852) 27-18-17.

