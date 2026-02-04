Школьники массово покупают "энергетические" мармеладки с таурином и кофеином

Производители обходят запрет, выпуская стимулирующие конфеты без возрастной маркировки

04 февраля 2026, 07:47, ИА Амител

Мармелад / Сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

Среди подростков набирают популярность мармеладные конфеты с таурином и кофеином, которые по своему действию аналогичны энергетическим напиткам. Как сообщает Shot, школьники скупают эти сладости, поскольку для их приобретения не требуется предъявлять паспорт и они не подпадают под запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.

По словам подростков, эффект от употребления нескольких пачек такого мармелада сопоставим с банкой энергетика.

На упаковке, стилизованной под банку напитка, нет четкого возрастного ограничения, хотя мелким шрифтом указано, что продукт "не рекомендуется" лицам до 18 лет и людям с повышенной нервной возбудимостью.

Эксперты отмечают, что такая формулировка позволяет производителям обходить правовые нормы и продолжать зарабатывать на детской аудитории, поскольку формально конфеты не относятся к категории тонизирующих напитков.