Школьники массово покупают "энергетические" мармеладки с таурином и кофеином
Производители обходят запрет, выпуская стимулирующие конфеты без возрастной маркировки
04 февраля 2026, 07:47, ИА Амител
Среди подростков набирают популярность мармеладные конфеты с таурином и кофеином, которые по своему действию аналогичны энергетическим напиткам. Как сообщает Shot, школьники скупают эти сладости, поскольку для их приобретения не требуется предъявлять паспорт и они не подпадают под запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.
По словам подростков, эффект от употребления нескольких пачек такого мармелада сопоставим с банкой энергетика.
На упаковке, стилизованной под банку напитка, нет четкого возрастного ограничения, хотя мелким шрифтом указано, что продукт "не рекомендуется" лицам до 18 лет и людям с повышенной нервной возбудимостью.
Эксперты отмечают, что такая формулировка позволяет производителям обходить правовые нормы и продолжать зарабатывать на детской аудитории, поскольку формально конфеты не относятся к категории тонизирующих напитков.
09:11:48 04-02-2026
Вижу только один выход - запретить школьников
09:21:36 04-02-2026
Гость (09:11:48 04-02-2026) Вижу только один выход - запретить школьников... Вы нашим депутатам идеи не подбрасывайте. А то выйдут с инициативой "Народ требует")))
09:34:52 04-02-2026
ВВП (09:21:36 04-02-2026) Вы нашим депутатам идеи не подбрасывайте. А то выйдут с иниц... Депутатские идеи подбросить невозможно, там колумбийское качество.
10:18:54 04-02-2026
Просто ненавидят детей, раз такое допускается. Плевать на мораль и тд. Псов больше бродячих защищают.
11:27:35 04-02-2026
До каких пор под защитой российских властей будут изготовлять отраву ? То конфеты, то энергетики, то детское питание с отравой. Что происходит?