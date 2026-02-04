НОВОСТИОбщество

Школьники массово покупают "энергетические" мармеладки с таурином и кофеином

Производители обходят запрет, выпуская стимулирующие конфеты без возрастной маркировки

04 февраля 2026, 07:47

Мармелад / Сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru
Среди подростков набирают популярность мармеладные конфеты с таурином и кофеином, которые по своему действию аналогичны энергетическим напиткам. Как сообщает Shot, школьники скупают эти сладости, поскольку для их приобретения не требуется предъявлять паспорт и они не подпадают под запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.

По словам подростков, эффект от употребления нескольких пачек такого мармелада сопоставим с банкой энергетика.

На упаковке, стилизованной под банку напитка, нет четкого возрастного ограничения, хотя мелким шрифтом указано, что продукт "не рекомендуется" лицам до 18 лет и людям с повышенной нервной возбудимостью.

Эксперты отмечают, что такая формулировка позволяет производителям обходить правовые нормы и продолжать зарабатывать на детской аудитории, поскольку формально конфеты не относятся к категории тонизирующих напитков.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:11:48 04-02-2026

Вижу только один выход - запретить школьников

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

09:21:36 04-02-2026

Гость (09:11:48 04-02-2026) Вижу только один выход - запретить школьников... Вы нашим депутатам идеи не подбрасывайте. А то выйдут с инициативой "Народ требует")))

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:52 04-02-2026

ВВП (09:21:36 04-02-2026) Вы нашим депутатам идеи не подбрасывайте. А то выйдут с иниц... Депутатские идеи подбросить невозможно, там колумбийское качество.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:54 04-02-2026

Просто ненавидят детей, раз такое допускается. Плевать на мораль и тд. Псов больше бродячих защищают.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:27:35 04-02-2026

До каких пор под защитой российских властей будут изготовлять отраву ? То конфеты, то энергетики, то детское питание с отравой. Что происходит?

  4 Нравится
Ответить
