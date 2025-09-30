Цены на алкоголь в России могут вырасти вслед за акцизами с января 2026 года

Участники рынка ожидают, что подорожание приведет к снижению продаж на 10% в 2026 году

30 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

С 1 января 2026 года россиян ждет рост цен на алкоголь. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении акцизов на спиртное на 8,9–31%. Эксперты прогнозируют, что это приведет к ощутимому подорожанию продукции в рознице, пишет "Коммерсантъ".

Самые заметные изменения затронут тихие вина – их акциз увеличится сразу на 31%, до 148 рублей за литр. Для игристых рост составит 8,9%, для плодовых вин – 11,5%, для пива и сидра – 10%. Крепкий алкоголь подорожает на 11,4%.

В пересчете на полки магазинов бутылка пива прибавит в цене минимум 8 рублей, водка – около 30 рублей за пол-литра. Импортные вина могут вырасти на 10–15%, а грузинские в среднем станут дороже на 70–100 рублей за бутылку.