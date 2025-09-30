Цены на алкоголь в России могут вырасти вслед за акцизами с января 2026 года
Участники рынка ожидают, что подорожание приведет к снижению продаж на 10% в 2026 году
30 сентября 2025, 09:30, ИА Амител
С 1 января 2026 года россиян ждет рост цен на алкоголь. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении акцизов на спиртное на 8,9–31%. Эксперты прогнозируют, что это приведет к ощутимому подорожанию продукции в рознице, пишет "Коммерсантъ".
Самые заметные изменения затронут тихие вина – их акциз увеличится сразу на 31%, до 148 рублей за литр. Для игристых рост составит 8,9%, для плодовых вин – 11,5%, для пива и сидра – 10%. Крепкий алкоголь подорожает на 11,4%.
В пересчете на полки магазинов бутылка пива прибавит в цене минимум 8 рублей, водка – около 30 рублей за пол-литра. Импортные вина могут вырасти на 10–15%, а грузинские в среднем станут дороже на 70–100 рублей за бутылку.
09:48:28 30-09-2025
короче на Новый год праздничный стол с алкоголем действительно станет праздничным (из-за цен)
10:07:00 30-09-2025
Гоните свое))))
12:39:00 30-09-2025
Гость (10:07:00 30-09-2025) Гоните свое))))... Тоже так считаю. Если правительство может делать для людей только хуже, надо гнать.
13:29:08 30-09-2025
Гость (12:39:00 30-09-2025) Тоже так считаю. Если правительство может делать для людей т... Кого гнать надо?
13:35:09 30-09-2025
Горожанин. (13:29:08 30-09-2025) Кого гнать надо?... чертей
13:32:55 30-09-2025
Гость (10:07:00 30-09-2025) Гоните свое))))... давно все перешли
10:22:10 30-09-2025
"Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении акцизов на спиртное на 8,9–31%"
К этому росту ещё нужно добавить инфляцию, на которую увеличится стоимость + НДС. Итого примерно рост до 50%. Прямо забота государства о здоровье граждан. Да вот беда, пьющие всё равно будут пить, а повышение цен только увеличит количество пьющих, не способных позволить себе алкоголь по новым ценам. Вырастет предложение алкоголя на чёрном рынке и увеличится число случаев с употреблением метилового спирта и технического.
10:35:52 30-09-2025
Гость (10:22:10 30-09-2025) "Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении акц... Ну по факту да, получим аналог сухого закона, который приводит к вполне определенным последствиям. Впрочем, на фоне повышения цен на все остальное это уже мелочи, ибо снявши голову...
10:26:54 30-09-2025
Давайте уже разрешим омывайку на метаноле!
11:19:41 30-09-2025
Гость (10:26:54 30-09-2025) Давайте уже разрешим омывайку на метаноле! ...
Правильнее на этиловом спирте. Когда то омывайка на метаноле была разрешена, но затем законодатель ввёл запрет, обосновывая это тем, что некоторые граждане могут выпить и отравиться. Вместо метилового спирта стали использовать изопропиловый, который не так ядовит как метиловый при употреблении внутрь. Но дело в том, что подавляющее большинство граждан использует омывайку по назначению, т.е. для мойки стёкол автомобилей. Но тут есть нюанс, пары изопропилового спирта более ядовиты, чем пары метилового. Вот так, оказалось выгоднее травить большинство добропорядочных граждан, чтобы спасать редкое меньшинство, употреблявшее омывайку внутрь.
10:37:40 30-09-2025
Нужно криминализировать сам факт употребления алкоголя, так же криминализировать производство алкоголя и его продажу по аналогии с норкатой. Наказания должны быть такими же суровыми. Ну и лишать бесплатного медицинского обслуживания граждан, в крови которых присутствует или присутствовал алкоголь. Сами травят себя за деньги - сами за деньги пусть лечатся.
10:49:34 30-09-2025
Гость (10:37:40 30-09-2025) Нужно криминализировать сам факт употребления алкоголя, так ... Почти согласилась с вами, но лишать медицинского обслуживания никого нельзя, так можно к любому применить эту схему, например еш сладкое гробишь свое здоровье отказать в медицинском обслуживании, люди потому и болеют, что сами гробят свое здоровье.
10:55:38 30-09-2025
Гость (10:37:40 30-09-2025) Нужно криминализировать сам факт употребления алкоголя, так ...
Производство алкоголя, особенно водки, очень дешевый процесс. И в цене в основном заложен акциз, собираемый государством. Следуя вашей логике, наркоторговцем в данном случае, является само государство.
10:59:31 30-09-2025
Гость (10:55:38 30-09-2025) Производство алкоголя, особенно водки, очень дешевый про... Ну так и есть
11:01:54 30-09-2025
Гость (10:55:38 30-09-2025) Производство алкоголя, особенно водки, очень дешевый про... Скорее не наркоторговцем, а их крышей, так как собирает с этого акцизы, сборы, налоги.
11:22:58 30-09-2025
Гость (11:01:54 30-09-2025) Скорее не наркоторговцем, а их крышей, так как собирает с э...
Можно и так сказать, потому что сейчас монополии государства на производство водки нет.
11:03:42 30-09-2025
Гость (10:37:40 30-09-2025) Нужно криминализировать сам факт употребления алкоголя, так ... То есть вы предлагаете государству а) зарезать дойную корову в виде акцизов с алкоголя и б) ввести сухой закон, последствия которого - как минимум рост организованной преступности. Да вы, однако, иноагент какой-то.
13:03:11 30-09-2025
Гость (11:03:42 30-09-2025) То есть вы предлагаете государству а) зарезать дойную корову... Ну а почему нет акцизов с торговли женщинами своими телами и продажи норкаты?
Двуличное какое-то государство, одну дурь крышуют, другую запрещают. А так бы больше акцизов было, глядишь и не надо было бы пенсионный возраст повышать и НДС.
13:34:27 30-09-2025
Гость (10:37:40 30-09-2025) Нужно криминализировать сам факт употребления алкоголя, так ... покуриваешь нехорошую траву ?
11:30:35 30-09-2025
" Передайте "Ильичу", нам тыща по плечу " (с)
15:48:45 30-09-2025
ППШариков (11:30:35 30-09-2025) " Передайте "Ильичу", нам тыща по плечу " (с)...
горбачу нам и рубль по плечу
11:33:41 30-09-2025
Руководство страны делает все, что бы дети простых людей меньше ели...
20:50:05 30-09-2025
Гость (15:48:45 30-09-2025) горбачу нам и рубль по плечу... Ну а если будет больше, мы устроим то что в Польше ... (правда там было , Ильичу (Брежнев который, вдруг кто не знает)) ;-) Советский фольклёр . Хе-хе
02:31:45 01-10-2025
Еще больше вырастет черный рынок алкоголя и увеличится число отравившихся метанолом. Молодцы.