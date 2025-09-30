НОВОСТИЭкономика

Цены на алкоголь в России могут вырасти вслед за акцизами с января 2026 года

Участники рынка ожидают, что подорожание приведет к снижению продаж на 10% в 2026 году

30 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

С 1 января 2026 года россиян ждет рост цен на алкоголь. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении акцизов на спиртное на 8,9–31%. Эксперты прогнозируют, что это приведет к ощутимому подорожанию продукции в рознице, пишет "Коммерсантъ".

Самые заметные изменения затронут тихие вина – их акциз увеличится сразу на 31%, до 148 рублей за литр. Для игристых рост составит 8,9%, для плодовых вин – 11,5%, для пива и сидра – 10%. Крепкий алкоголь подорожает на 11,4%.

В пересчете на полки магазинов бутылка пива прибавит в цене минимум 8 рублей, водка – около 30 рублей за пол-литра. Импортные вина могут вырасти на 10–15%, а грузинские в среднем станут дороже на 70–100 рублей за бутылку.

Комментарии 24

Avatar Picture
Шинник

09:48:28 30-09-2025

короче на Новый год праздничный стол с алкоголем действительно станет праздничным (из-за цен)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:00 30-09-2025

Гоните свое))))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:00 30-09-2025

Гость (10:07:00 30-09-2025) Гоните свое))))... Тоже так считаю. Если правительство может делать для людей только хуже, надо гнать.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

13:29:08 30-09-2025

Гость (12:39:00 30-09-2025) Тоже так считаю. Если правительство может делать для людей т... Кого гнать надо?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:09 30-09-2025

Горожанин. (13:29:08 30-09-2025) Кого гнать надо?... чертей

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:32:55 30-09-2025

Гость (10:07:00 30-09-2025) Гоните свое))))... давно все перешли

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:10 30-09-2025

"Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении акцизов на спиртное на 8,9–31%"
К этому росту ещё нужно добавить инфляцию, на которую увеличится стоимость + НДС. Итого примерно рост до 50%. Прямо забота государства о здоровье граждан. Да вот беда, пьющие всё равно будут пить, а повышение цен только увеличит количество пьющих, не способных позволить себе алкоголь по новым ценам. Вырастет предложение алкоголя на чёрном рынке и увеличится число случаев с употреблением метилового спирта и технического.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:52 30-09-2025

Гость (10:22:10 30-09-2025) "Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении акц... Ну по факту да, получим аналог сухого закона, который приводит к вполне определенным последствиям. Впрочем, на фоне повышения цен на все остальное это уже мелочи, ибо снявши голову...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:54 30-09-2025

Давайте уже разрешим омывайку на метаноле!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:41 30-09-2025

Гость (10:26:54 30-09-2025) Давайте уже разрешим омывайку на метаноле! ...
Правильнее на этиловом спирте. Когда то омывайка на метаноле была разрешена, но затем законодатель ввёл запрет, обосновывая это тем, что некоторые граждане могут выпить и отравиться. Вместо метилового спирта стали использовать изопропиловый, который не так ядовит как метиловый при употреблении внутрь. Но дело в том, что подавляющее большинство граждан использует омывайку по назначению, т.е. для мойки стёкол автомобилей. Но тут есть нюанс, пары изопропилового спирта более ядовиты, чем пары метилового. Вот так, оказалось выгоднее травить большинство добропорядочных граждан, чтобы спасать редкое меньшинство, употреблявшее омывайку внутрь.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:40 30-09-2025

Нужно криминализировать сам факт употребления алкоголя, так же криминализировать производство алкоголя и его продажу по аналогии с норкатой. Наказания должны быть такими же суровыми. Ну и лишать бесплатного медицинского обслуживания граждан, в крови которых присутствует или присутствовал алкоголь. Сами травят себя за деньги - сами за деньги пусть лечатся.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:34 30-09-2025

Гость (10:37:40 30-09-2025) Нужно криминализировать сам факт употребления алкоголя, так ... Почти согласилась с вами, но лишать медицинского обслуживания никого нельзя, так можно к любому применить эту схему, например еш сладкое гробишь свое здоровье отказать в медицинском обслуживании, люди потому и болеют, что сами гробят свое здоровье.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:38 30-09-2025

Гость (10:37:40 30-09-2025) Нужно криминализировать сам факт употребления алкоголя, так ...
Производство алкоголя, особенно водки, очень дешевый процесс. И в цене в основном заложен акциз, собираемый государством. Следуя вашей логике, наркоторговцем в данном случае, является само государство.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:31 30-09-2025

Гость (10:55:38 30-09-2025) Производство алкоголя, особенно водки, очень дешевый про... Ну так и есть

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:54 30-09-2025

Гость (10:55:38 30-09-2025) Производство алкоголя, особенно водки, очень дешевый про... Скорее не наркоторговцем, а их крышей, так как собирает с этого акцизы, сборы, налоги.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:58 30-09-2025

Гость (11:01:54 30-09-2025) Скорее не наркоторговцем, а их крышей, так как собирает с э...
Можно и так сказать, потому что сейчас монополии государства на производство водки нет.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:42 30-09-2025

Гость (10:37:40 30-09-2025) Нужно криминализировать сам факт употребления алкоголя, так ... То есть вы предлагаете государству а) зарезать дойную корову в виде акцизов с алкоголя и б) ввести сухой закон, последствия которого - как минимум рост организованной преступности. Да вы, однако, иноагент какой-то.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:11 30-09-2025

Гость (11:03:42 30-09-2025) То есть вы предлагаете государству а) зарезать дойную корову... Ну а почему нет акцизов с торговли женщинами своими телами и продажи норкаты?
Двуличное какое-то государство, одну дурь крышуют, другую запрещают. А так бы больше акцизов было, глядишь и не надо было бы пенсионный возраст повышать и НДС.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:27 30-09-2025

Гость (10:37:40 30-09-2025) Нужно криминализировать сам факт употребления алкоголя, так ... покуриваешь нехорошую траву ?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

11:30:35 30-09-2025

" Передайте "Ильичу", нам тыща по плечу " (с)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:45 30-09-2025

ППШариков (11:30:35 30-09-2025) " Передайте "Ильичу", нам тыща по плечу " (с)...
горбачу нам и рубль по плечу

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:41 30-09-2025

Руководство страны делает все, что бы дети простых людей меньше ели...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

20:50:05 30-09-2025

Гость (15:48:45 30-09-2025) горбачу нам и рубль по плечу... Ну а если будет больше, мы устроим то что в Польше ... (правда там было , Ильичу (Брежнев который, вдруг кто не знает)) ;-) Советский фольклёр . Хе-хе

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
и

02:31:45 01-10-2025

Еще больше вырастет черный рынок алкоголя и увеличится число отравившихся метанолом. Молодцы.

  -2 Нравится
Ответить
