Курение вейпов в квартире с животными может вызвать у них аллергию и проблемы с дыханием

Больше всего от испарителей в квартирах страдают животные в клетках, которые не могут спрятаться от дыма

06 ноября 2025, 19:30, ИА Амител

Кошка в дыме / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Курение электронных сигарет и вейпов в квартире может быть опасно для домашних животных – пары вызывают у питомцев аллергические реакции, кашель и даже приступы удушья. Об этом сообщает Telegram-канал "Shot Проверка".

По словам ветеринарного врача высшей квалификационной категории Михаила Шелякова, дым раздражает глаза, слизистые и дыхательные пути животных. Особенно страдают те, кто живет в клетках и не может укрыться от испарений.

Негативно влияют и интерьерные ароматизаторы – освежители воздуха, благовония и диффузоры. Опасны, прежде всего, цитрусовые запахи: их частицы оседают на полу, попадают на лапы и затем – на слизистые. Это может вызвать сильное раздражение и кашель.

«Глицерин и пропиленгликоль при нагревании выделяют канцерогенное вещество – акролеин. А пропиленгликоль, к примеру, входит в состав тормозной жидкости. Поэтому сладковатый аромат пара – лишь иллюзия безопасности», – отметил Шеляков.

Ветеринары советуют не использовать ароматизаторы и вейпы в помещениях, где находятся животные, чтобы избежать токсического воздействия и проблем с дыханием.

Ранее сообщалось, что подросток из Петербурга попала в реанимацию после курения вейпа. Несмотря на стабилизацию состояния, тело девушки было покрыто язвами, требующими проведения пластической операции.