Врач назвала первые симптомы гонконгского гриппа
Для болезни характерно резкое начало с температурой выше 38 градусов, ознобом и сильной головной болью
17 декабря 2025, 08:35, ИА Амител
Гонконгский грипп, как и другие штаммы, начинается резко и остро. Об этом РИА Новости рассказала врач-инфекционист, директор департамента клинической медицины ДВФУ Светлана Вахрушева.
По ее словам, основные симптомы заболевания, вызванного штаммом H3N2, включают:
-
высокую температуру (обычно выше 38 градусов);
-
сильный озноб;
-
ломоту в мышцах и суставах;
-
интенсивную головную боль;
-
боль при движении глаз;
-
возможен сухой кашель.
Вахрушева подчеркнула, что симптомы гонконгского гриппа принципиально не отличаются от проявлений других видов гриппа. Ключевая особенность – стремительное и тяжелое начало болезни. При появлении таких признаков врач рекомендует обратиться за медицинской помощью и соблюдать постельный режим.
