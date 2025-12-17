НОВОСТИЗдоровье

Врач назвала первые симптомы гонконгского гриппа

Для болезни характерно резкое начало с температурой выше 38 градусов, ознобом и сильной головной болью

17 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru
Медицинская маска / Фото: amic.ru

Гонконгский грипп, как и другие штаммы, начинается резко и остро. Об этом РИА Новости рассказала врач-инфекционист, директор департамента клинической медицины ДВФУ Светлана Вахрушева.

По ее словам, основные симптомы заболевания, вызванного штаммом H3N2, включают:

  • высокую температуру (обычно выше 38 градусов);

  • сильный озноб;

  • ломоту в мышцах и суставах;

  • интенсивную головную боль;

  • боль при движении глаз;

  • возможен сухой кашель.

Вахрушева подчеркнула, что симптомы гонконгского гриппа принципиально не отличаются от проявлений других видов гриппа. Ключевая особенность – стремительное и тяжелое начало болезни. При появлении таких признаков врач рекомендует обратиться за медицинской помощью и соблюдать постельный режим.

Грипп Здоровье

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров