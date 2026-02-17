Замедление может превратиться в тотальную блокировку уже в самое ближайшее время

17 февраля 2026, 16:46, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Telegram, который активно замедляют в России, вскоре и вовсе может оказаться полностью заблокированным. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в различных ведомствах. Называется даже конкретная дата — 1 апреля 2026 года.

1 Откуда появилась информация, что Telegram заблокируют с 1 апреля? Baza ссылается на источники "из нескольких ведомств". Собеседники рассказали изданию, что полная блокировка начнется 1 апреля 2026 года. «С этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram* и Facebook*. Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы», — пишет Telegram-канал.

2 Правда ли, что после 1 апреля Telegram в России будет заблокирован? Неизвестно. Информацию, опубликованную каналом Baza, пока официально не подтвердили и не опровергли. При этом в Роскомнадзоре уже высказались, но максимально расплывчато. «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

3 Что сейчас происходит с Telegram в России? Его замедляют. Массовые сбои в работе мессенджера на территории РФ начались 9 февраля. А уже 10 февраля в РКН подтвердили, что ввели в отношении приложения новые ограничения. Так что формально Telegram работает, но у многих — крайне медленно. Самые большие сложности возникают с загрузкой медиаконтента. Напомним, не так давно такое же "замедление" применяли в отношении YouTube. Сейчас он и вовсе не работает на территории России.

4 Зачем Telegram начали замедлять? В Роскомнадзоре поясняли, что цель ограничений в отношении Telegram — "добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан". Там подчеркивали, что руководство мессенджера должно пойти навстречу российским властям, чтобы ограничительные меры сняли. «Позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной: мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации», — говорилось в сообщении РКН по поводу замедления.

*Принадлежит корпорации Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская