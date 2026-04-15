Изменения позволят увеличить стаж и размер пенсии многодетным семьям

15 апреля 2026, 18:02, ИА Амител

Мама в декрете / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России скорректировали методику подсчета страхового стажа, добавив в него время, проведенное в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Депутат Госдумы Светлана Бессараб пояснила 360.ru, что теперь страховые периоды для родителей, имеющих нескольких детей, суммируются, и декретный отпуск может взять не только мать, но и отец.

Ранее максимальный декретный стаж составлял шесть лет, что означало по полтора года на каждого из четырех детей. Теперь же в расчет будет браться весь период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Если у женщины двое детей, то за каждого из них начисляется 1,5 года, если трое – то 4,5 года, и так далее.

«Это фактически год за два или год за три, как при особых условиях труда. Такие изменения оправданы, поскольку труд матери действительно очень сложен», — отметила Бессараб.

Она также подчеркнула, что для матерей учитываются все периоды декретного отпуска. Даже если женщина проработала всего один день, она может набрать 15 лет страхового стажа и выйти на пенсию. Достойный размер пенсии обеспечивается за счет коэффициентов: за каждый год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), за второго — 3,6 ИПК, за третьего и каждого последующего — 5,4 ИПК. Это значительно превышает размер пенсионных накоплений, которые можно было бы получить при средней зарплате по стране.