В Рубцовске с началом зимы решили отсыпать дороги щебнем

Местные жители сомневаются, что подобное дорожное покрытие будет долговечным

01 декабря 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Рубцовске нашли подрядчика, который должен отсыпать дороги песчано-гравийной смесью. Как сообщает "Банкфакс", подрядчик обязался оказать услуги за 6,225 млн рублей.

Мэрия объявила конкурс 22 ноября, а начальная цена контракта составила 7,5 млн рублей. Победившая компания должна уже к 30 декабря завершить работу – на это понадобится 2645 кубических метров готовой смеси фракцией не более 4 см. От подрядчика требуется устроить покрытие из нее средней толщиной 15 см на площади 10,2 тысячи "квадратов".

Также исполнитель должен очистить от кустарников и мелколесья небольшую площадку – меньше квадратного метра. При этом конкретные адреса проведения работ не указываются.

Местные жители сомневаются, что подобное дорожное покрытие будет долговечным, из-за чего появляются вопросы к целесообразности такой работы.