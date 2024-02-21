Водитель иномарки сбил школьницу в Рубцовске

Девочку госпитализировали

21 февраля 2024, 07:34, ИА Амител

ДТП в Рубцовске / Фото: ОГИБДД МО МВД России "Рубцовский"

Водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске, девочка госпитализирована, пишет "Местное время" со ссылкой на городскую ГИБДД.

ДТП случилось 20 февраля около 13:05 в районе дома № 253 по проспекту Ленина.

"По предварительным данным, водитель 1958 года рождения на автомобиле Toyota Allion допустил наезд на пешехода. Девочка 2010 года рождения переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

В каком состоянии находится школьница, не уточняется. В произошедшем разбираются полицейские.