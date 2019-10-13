Как провести Покров-2019, чтобы удачно выйти замуж и обрести богатство?

Что за праздник Покров Пресвятой Богородицы?

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Вопрос дня Покров Пресвятой Богородицы. История и традиции праздника

В этот день верующие вспоминают о чуде, которое произошло в 910 году в Константинополе. Согласно преданию, а также историческим хроникам, в этот день город готовился к осаде. Врагов было очень много, защитники гибли, и горожане собрались в храмах, чтобы молиться о спасении.

Во Влахернском храме, где хранилась одежда Пресвятой Богородицы, молился юродивый Андрей. И уже под утро он увидел под сводами собора фигуру Богородицы. Она плыла по воздуху в окружении ангелов и святых. Пречистая дева молилась своему сыну, а потом сняла с головы омофор (женский платок) и распростерла его над верующими. Якобы Покров Богородицы распростерся над всем Константинополем, а потому исчез. В то же время внезапно врагов обуял ужас, и они бежали из-под стен города. А потом поднялась страшная буря, погубившая корабли, на которых плыли нападавшие. С тех пор и отмечают этот праздник как Покров Богородицы.