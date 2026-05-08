Все банки РФ могут попасть в "белые списки" Минцифры

В ЦБ поддержали идею, которая призвана устранить неравенство между кредитными организациями

08 мая 2026, 17:29, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости выступил за включение всех российских банков в "белые списки" Минцифры — по его мнению, это необходимо для обеспечения равных условий конкуренции.

Депутат подчеркнул, что в нынешних непростых условиях недопустимо предоставлять кому‑либо эксклюзивные возможности.

«Те, кто обслуживает банки, не включенные в эти списки, оказываются в невыгодных условиях по сравнению с теми, кто находится в банках, включенных в эти списки. Это несправедливо по отношению к гражданам», — отметил Аксаков.

Он сообщил, что уже направил соответствующее предложение в Минцифры, а также обратился с этой инициативой к председателю правительства Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. При этом в Банке России поддерживают предложенный подход.

На текущий момент в "белый список" Минцифры входят пять банков: ВТБ, Альфа‑Банк, ПСБ, МТС‑Банк и Газпромбанк. Ранее сообщалось, что банки стали чаще блокировать денежные переводы россиян с января 2026 года.