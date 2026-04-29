"Экономия до 30%". Экономист рассказал, как сократить расходы на продукты
Ключ к экономии — сочетание традиционного планирования и цифровых инструментов
29 апреля 2026, 13:31, ИА Амител
Заранее планируя покупки, можно значительно сократить расходы в магазине, заявил экономист и партнер коммуникационного агентства "Голдман и По" Ахмед Юсупов. В беседе с "Лентой.ру" он добавил, что простой список в телефоне или на бумаге помогает избежать влияния маркетинговых уловок.
«Весной 2025 года почти половина покупателей стала избегать приобретения ненужных товаров. Такой подход позволяет контролировать бюджет и не выходить за рамки необходимого набора продуктов», — отметил эксперт.
Юсупов рекомендует обратить внимание на большие упаковки круп, масла и макарон, так как они часто оказываются на 15–25% выгоднее по сравнению с обычными объемами.
Еще один способ уменьшить сумму чека — выбирать товары под собственными марками магазинов. Экономист отметил, что такие товары зачастую стоят на 20–30% дешевле, чем известные бренды, особенно в категориях муки, сахара, консервов и круп.
Особое внимание Юсупов уделил овощам и фруктам: в несезон свежие помидоры и огурцы стоят дорого, поэтому замороженные смеси могут стать более экономичной альтернативой.
В заключение разговора Юсупов посоветовал использовать агрегаторы и приложения лояльности для сравнения предложений.
«Этот процесс занимает всего несколько минут, но позволяет заметно экономить на регулярных покупках», — заключил специалист.
14:26:29 29-04-2026
Этот экономист - "капитан-ясен-огурец"
19:29:03 29-04-2026
Ахмедка - экономист, а если вообще ничего не покупать, то 100% экономии. Пользуйся лайфхаком бесплатно пока . А то вдруг патент оформлю и полетишь ты как фанера над Парижем, со своими "умными" советами...