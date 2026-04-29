Ключ к экономии — сочетание традиционного планирования и цифровых инструментов

29 апреля 2026, 13:31, ИА Амител

Заранее планируя покупки, можно значительно сократить расходы в магазине, заявил экономист и партнер коммуникационного агентства "Голдман и По" Ахмед Юсупов. В беседе с "Лентой.ру" он добавил, что простой список в телефоне или на бумаге помогает избежать влияния маркетинговых уловок.

«Весной 2025 года почти половина покупателей стала избегать приобретения ненужных товаров. Такой подход позволяет контролировать бюджет и не выходить за рамки необходимого набора продуктов», — отметил эксперт.

Юсупов рекомендует обратить внимание на большие упаковки круп, масла и макарон, так как они часто оказываются на 15–25% выгоднее по сравнению с обычными объемами.

Еще один способ уменьшить сумму чека — выбирать товары под собственными марками магазинов. Экономист отметил, что такие товары зачастую стоят на 20–30% дешевле, чем известные бренды, особенно в категориях муки, сахара, консервов и круп.

Особое внимание Юсупов уделил овощам и фруктам: в несезон свежие помидоры и огурцы стоят дорого, поэтому замороженные смеси могут стать более экономичной альтернативой.

В заключение разговора Юсупов посоветовал использовать агрегаторы и приложения лояльности для сравнения предложений.