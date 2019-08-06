Много ли людей покинуло город?

После первого взрыва люди стали выезжать из города. Численность населения Ачинска – около 100 тысяч человек. Примерно половина жителей решили не дожидаться эвакуации – сели в автомобили и поехали из города. Массовая паника вызвала огромные пробки. На заправках закончился бензин. Многие были вынуждены бросать транспортные средства на дороге. Почти 500 жителей Ачинска добрались до Красноярска на поездах. Первая электричка с 250 жителями Ачинского района, эвакуированными из-за чрезвычайной ситуации, приехали в краевую столицу в 05:00 по местному времени. На вокзале их встретили автобусы, которые доставили людей к местам временного размещения. Через полтора часа прибыла вторая электричка со 180 гражданами.

Около четырех тысяч человек временно разместили в трех школах и семи детсадах. Еще часть людей – в пунктах в соседних селах и поселках.

Всего, по данным мэрии, Красноярск готов принять до 10 тысяч беженцев. Сейчас в основном в город едут из Ачинска. Жители деревень разместились в пунктах в северной части Ачинска, так как их эвакуировали первыми.