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Взрывы, эвакуация и военное положение: что произошло в городе Ачинске

, ИА "Амител"
Как Ачинск переживает взрывы на складе боеприпасов

Серия взрывов и пожар произошли на складах с артиллерийскими боеприпасами в Красноярском крае вечером 5 августа. Взрывы были такими мощными, что вызвали панику среди населения. Власти эвакуировали тысячи жителей города в радиусе 20 километров от места взрыва. Ограничено авиасообщение, движение поездов. Все, что известно о ЧП к этому часу, – в нашем материале.

1
Что за взрывы произошли в Ачинске?

По официальной информации, взрывы начались около 17:00 по местному времени на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения ЦВО. Склады находятся на территории войсковой части 74008 вблизи деревни Каменка в Ачинском районе Красноярского края. Взлетевшее на воздух хранилище боеприпасов планировали полностью расформировать к 2022 году. В Минобороны уточнили, что этот склад – один из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил.

На двух складах находилось свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 мм. Скорее всего, речь идет о снарядах 122 мм к гаубицам М-30, Д-30 и 2С1 САУ "Гвоздика", а также снарядах 152 мм для САУ 2С3 "Акация", 2С19 МСТА-С, 2А65 МСТА-Б, 2С5 "Гиацинт".

2
Много ли людей покинуло город?

После первого взрыва люди стали выезжать из города. Численность населения Ачинска – около 100 тысяч человек. Примерно половина жителей решили не дожидаться эвакуации – сели в автомобили и поехали из города. Массовая паника вызвала огромные пробки. На заправках закончился бензин. Многие были вынуждены бросать транспортные средства на дороге. Почти 500 жителей Ачинска добрались до Красноярска на поездах. Первая электричка с 250 жителями Ачинского района, эвакуированными из-за чрезвычайной ситуации, приехали в краевую столицу в 05:00 по местному времени. На вокзале их встретили автобусы, которые доставили людей к местам временного размещения. Через полтора часа прибыла вторая электричка со 180 гражданами. 

Около четырех тысяч человек временно разместили в трех школах и семи детсадах. Еще часть людей – в пунктах в соседних селах и поселках.

Всего, по данным мэрии, Красноярск готов принять до 10 тысяч беженцев. Сейчас в основном в город едут из Ачинска. Жители деревень разместились в пунктах в северной части Ачинска, так как их эвакуировали первыми. 

3
Сколько пострадало людей?

Официальной информации о пострадавших пока нет. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил региональному правительству с 19:00 часов 5 августа 2019 года ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципальных звеньев ТП РСЧС Ачинского, Назаровского районов и города Ачинска. Границами зоны чрезвычайной ситуации определены территория Ачинского района и города Ачинска.

Для мониторинга обстановки в Ачинский район также были доставлены беспилотники. Зафиксированные ими данные в режиме реального времени будут передаваться в штаб по ликвидации возгорания.

4

Что сейчас происходит в Ачинске?

Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов. Людям пока не рекомендуют возвращаться домой. Возможно, в Ачинске введут "режим ограниченного пребывания".

5

Что стало причиной взрыва в Ачинске?

Предварительной причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края стал человеческий фактор. Об этом журналистам рассказал замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.  

"Точнее скажут следственные органы и прокуратура", – прокомментировал Булгаков. Генерал армии добавил, что арсенал подлежит расформированию.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

6.08.2019 13:09
- гость -

Экономически выгодно расформировали ))) Всё в стиле Уссса)))

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