Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 55

Маски нет – плати штраф

Более 1,5 тыс. протоколов полицейские составили за несоблюдение режима самоизоляции в Алтайском крае. Из них около 50 материалов – за нарушение масочного режима.

Больше всего протоколов составили в Барнауле.

Материалы уже отправили в суд, там их рассмотрят и примут процессуальное решение по статье КоАП 20.6.1. Нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей.

Также в регионе ужесточили наказание за несоблюдение масочного режима для предпринимателей. Треть, к сожалению, соблюдать правила не хочет. Поэтому таким бизнесменам придется заплатить штраф. Для ИП – от 50 до 150 тысяч рублей, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Частые нарушения в организациях – отсутствие входного контроля, режима дезинфекции и социального дистанцирования.