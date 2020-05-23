Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 55

Количество зараженных в Алтайском крае перевалило за 1200, парикмахеры недовольны условиями работы в пандемию, а нарушителей масочного режима все же оштрафуют. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Общее число зараженных теперь 1254, среди них 145 детей.
За минувшие сутки:
- в Барнауле выявили 52 зараженных;
- в Новоалтайске – 4;
- в Славгороде – 3;
- в Павловском районе – 1;
- в Рубцовске – 1;
- в Бийске – 1;
- в Первомайском районе – 1;
- в Горняке – 1;
- в Немецком национальном районе – 1;
- в Змеиногорском районе – 1;
- в ЗАТО Сибирский – 1;
- в Табунском районе – 1;
- в Курьинском районе – 1.
За весь период пандемии в регионе уже выздоровели 628 пациентов, из них 23 – за прошедшие сутки. Остальные еще продолжают лечение. Причем 30 зараженных находятся в тяжелом состоянии, половина из них на аппаратах ИВЛ.
Больше всего протоколов составили в Барнауле.
Материалы уже отправили в суд, там их рассмотрят и примут процессуальное решение по статье КоАП 20.6.1. Нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей.
Также в регионе ужесточили наказание за несоблюдение масочного режима для предпринимателей. Треть, к сожалению, соблюдать правила не хочет. Поэтому таким бизнесменам придется заплатить штраф. Для ИП – от 50 до 150 тысяч рублей, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Частые нарушения в организациях – отсутствие входного контроля, режима дезинфекции и социального дистанцирования.
Парикмахерские работают три недели. Но если сначала все радовались открытию, то спустя почти месяц появились жалобы от мастеров.
Одни заявляют, что маски мешают стричь и красить волосы клиентам, а требование держаться на расстоянии – невыполнимо.
Да и клиентов все-таки сейчас не так много, как хотелось бы. Видимо, люди все-таки напуганы, не торопятся идти в парикмахерские или экономят деньги на более важные вещи. Из-за этого покрыть убытки предпринимателям из этой сферы услуг не получается.
К тому же, из-за страха перед штрафами Роспотребнадзора многие работают за закрытыми дверями и принимают только "своих". "Как только зашел, сразу запираем дверь. Боимся проверок: всегда ведь найдут, к чему придраться", – говорит один из мастеров.
Подробнее об этом в материале amic.ru.
В связи со снятием карантина в Змеиногорском районе возобновили движение автобусов по маршруту Барнаул – Староалейское. Транспорт ходит с 22 мая.
Актуальную информацию о работе барнаульского автовокзала можно получить на его сайте или в справочной службе по телефону (3852) 61-79-79. При этом пассажирам напоминают о необходимости соблюдения масочного режима.
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