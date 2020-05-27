Зараженный в общежитии

У одного из студентов Алтайского госуниверситета, проживающего в общежитии, подтвердился коронавирус.

По словам ректора вуза Сергея Бочарова, зараженным оказался студент из Китая. Тест провели уже после того, как учащийся обратился в больницу с кашлем, однако к моменту получения результатов он уже выздоровел.

"Сейчас у него нет симптомов заболевания, но тестирование провели. Получен положительный результат, но мы надеемся, что он – ложноположительный. Тем не менее чтобы предотвратить панику, крыло общежития, в котором проживал студент, переведено на карантин", – сказал Бочаров.

Анализы также взяли у 35 человек, контактировавших с учащимся, однако результаты пока неизвестны. Ни у студентов, ни у сотрудников симптомов заболевания нет.

22 мая стало известно об инфицировании 38 студентов медуниверситета, проживавших в общежитии.