Зараженных в Алтайском крае уже больше 1,5 тысячи. Коронавирус обрушил пассажиропоток аэропорта на 80%, барнаульцы "настучали" на работающие салоны красоты, а в доме престарелых даже после проведения тестов на COVID-19 произошла вспышка заболеваемости. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число заболевших – 1554, среди них 172 ребенка.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зарегистрировали 39 новых случаев заражения;
- в Рубцовске – 7;
- в Бийске – 5;
- в Новоалтайске – 2;
- в Ребрихинском районе – 2;
- в Первомайском районе – 2;
- в Советском, Романовском, Егорьевском, Тюменцевском, Косихинском, Курьинском район, Шипуновском, Солонешенском, Шелаболихинском, Быстроистокском районах, а также в Алейске и Горняке – по одному.
В географии распространения COVID-19 прибавились Шелаболихинский и Быстроистокский районы.
Но есть и хорошие новости: еще 21 пациент выздоровел за последние сутки, а за весь период из больниц выписали 693 человека. В основном болезнь у зараженных протекает без симптомов, хотя есть и тяжелые больные: их 32, и 9 из них на аппаратах ИВЛ.
Еще три человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае.
Таким образом, за время пандемии в регионе умерли уже 18 человек с коронавирусом.
По данным оперштаба, коронавирус стал причиной смерти в девяти случаях, шесть пациентов умерли из-за сопутствующих заболеваний. Еще три случая исследуют эксперты. Результаты станут известны позже.
Организация перешла в режим самоизоляции с 27 апреля. Персонал работают посменно: перед каждой вахтой сдают анализы. 48 сотрудников прошли тестирование и приступили к работе. Но через неделю после завершения вахты у одного из них появились симптомы коронавирусной инфекции. Повторный анализ это подтвердил.
Еще одно тестирование провели у всех проживающих и сотрудников интерната. В результате заболевание выявили еще у четырех работников и одного постояльца. Его госпитализировали.
У одного из студентов Алтайского госуниверситета, проживающего в общежитии, подтвердился коронавирус.
По словам ректора вуза Сергея Бочарова, зараженным оказался студент из Китая. Тест провели уже после того, как учащийся обратился в больницу с кашлем, однако к моменту получения результатов он уже выздоровел.
"Сейчас у него нет симптомов заболевания, но тестирование провели. Получен положительный результат, но мы надеемся, что он – ложноположительный. Тем не менее чтобы предотвратить панику, крыло общежития, в котором проживал студент, переведено на карантин", – сказал Бочаров.
Анализы также взяли у 35 человек, контактировавших с учащимся, однако результаты пока неизвестны. Ни у студентов, ни у сотрудников симптомов заболевания нет.
22 мая стало известно об инфицировании 38 студентов медуниверситета, проживавших в общежитии.
Барнаульцы пожаловались властям на два работающих салона красоты. После этого Роспотребнадзор и сотрудники администрации Индустриального района провели совместный рейд.
Один салон оказался закрыт, а вот во втором нашли нарушения: у организации нет отдельного входа, отсутствуют уголок потребителя и сведения о специалистах, оказывающих услуги, нет антибактериального излучателя.
С сотрудниками провели разъяснительную беседу. Нарушителей также ждет штраф.
Аэропорт Барнаула из-за массовой отмены рейсов начал сокращать расходы и перешел в режим экономии.
"Ситуация тяжелая. Пассажиропоток сократился на 80%. В прошлом году в апреле прилетело в аэропорт около 30 тысяч человек. В этом году – 4 тысячи человек. Авиапредприятие работает в режиме жесткой экономии. Сокращают затраты. Надеемся на рост пассажиропотока. Хотя прибыль предприятия по итогам года явно будет меньше, чем в прошлом", – рассказал Александр Дементьев, министр транспорта Алтайского края.
Аэропорт Барнаула не попадает в список авиапредприятий, которые должны первыми получить помощь со стороны правительства страны. Ведь сначала помогают тем аэропортам, которые в год перевозят более миллиона человек. Авиапредприятие краевой столицы не подходит под эти параметры.
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Комментарии
Ох и натворила же делов доминиканка и ей подобные...сколько народу страдает. Вот не сиделось людям дома...поперлись в свою заграницу.