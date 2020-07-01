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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 94

, ИА "Амител"
Главное за 1 июля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

1 июля — общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Тысячи жителей Алтайского край в масках и перчатках пришли сегодня на избирательные участки. В этот день также алтайские семьи получили дополнительные 10 тысяч на ребенка, о которых в последнем обращении объявил президент Владимир Путин. Только вот в крае пандемия все еще не отступает: число зараженных перевалило за 4 тысячи, а регион поставил суточный рекорд по смертельным случаям. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 1 июля?

74 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Теперь в регионе 4059 заболевших, в том числе 405 детей. 

За минувшие сутки:

  • в Барнауле зарегистрировали  18 зараженных,
  • в Тальменском районе – 12,
  • в Камне-на-Оби – 9,
  • в Новоалтайске – 6,
  • в Бийске – 4,
  • в Павловском районе – 3,
  • в Михайловском, Рубцовском, Ребрихинском, Шипуновском районах – по 2,
  • в Алейске, Рубцовске, Яровом, Бийском, Волчихинском, Каменском, Ключевском, Кулундинском, Курьинском, Поспелехинском, Родинском, Топчихинском, Усть-Калманском, Хабарском районах – по 1.

За весь период пандемии в Алтайском крае выздоровели уже 2970 человек, из них 96 за последние сутки. В тяжелом состоянии находятся 83 человека, к аппарату ИВЛ подключены 26 пациентов. 

2
Рекорд по летальным случаям

Еще пять пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Алтайского крае. Двое из них умерли от COVID-19. Столько летальных случаев за одни сутки в регионе с начала пандемии еще не было.

Всего в крае скончался 81 пациент с COVID-19. Из них 36 человек от коронавируса, 42 – иные причины смерти, а 3 случая находятся на экспертизе. 

3
Голосование во время пандемии

1 июля — общероссийский день голосования по изменениям в Конституцию РФ. Тысячи жителей Алтайского края пришли в этот день на избирательные участки, чтобы поставить галочку рядом "Да" или "Нет". 

Пандемия внесла существенные коррективы в процедуру голосования. Чтобы избежать скученности и не допустить распространения инфекции, в течение недели жители региона могли проголосовать рядом со своим домом на свежем воздухе. В период с 25 по 30 июня проголосовали около 672 тысяч человек, сообщили в избиркоме. А к тем, кто не смог по состоянию здоровья или из-за самоизоляции прийти на участок, члены избирательной комиссии с соблюдением всех санитарных норм приезжали на дом.

Но и сегодня, 1 июля, избирательные участки не пустуют. Голосование по поправкам проходит в разы быстрее, чем выборы депутатов или президента. И это при том, что избирателям приходилось еще измерять температуру и надевать перчатки. 

Явка на 18:00 в регионе составила 47,53%. К этом моменту проголосовали 862 220 человек.

Как проходит голосование по Конституции — смотрите в фоторепортаже amic.ru и читайте в сюжете "Голосование по поправкам в Конституцию" на нашем сайте.

4
Очередные выплаты на детей

1 июля на счета родителей детей до 16 лет поступила единовременная выплата 10 тысяч рублей. В Алтайский край на это пособие направили около 4 млрд рублей. 

Деньги в регионе получат 320 тысяч алтайских семей, в которых растет более 450 тысяч детей.

10 тысяч придут автоматически тем, кто уже подавал документы на ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, а также на единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет (их перевели в июне). Если еще не обращались за выплатами, то нужно подать документы (дистанционно или через многофункциональные центры) вплоть до 1 октября 2020 года.

5
Шукшинский кинофестиваль состоится

Шукшинский кинофестиваль в Алтайском крае планируют провести в первую неделю сентября 2020 года.

"В каком виде будут организованы показы фильмов – на открытых площадках или в кинотеатрах – станет понятно к концу лета", - заявила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Но большинство мероприятий "Шукшинских дней на Алтае" пройдет в онлайн-формате.

6
У соседей

В Республике Алтай за прошедшие сутки зафиксировали 64 новых случая заражения коронавирусом. 

Среди них 44 жителя Кош-Агачского района, 7 жителей Горно-Алтайска, диагноз у шести человек подтвердили в Майминском и Шебалинском районах, а также у одного жителя Улаганского района. Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. 

Также стало известно, что коронавирус выявили у председателя госсобрания региона Владимира Тюлентина. По данным ТАСС, предположительно, он заразился от своего помощника. Хотя в региональном парламенте эту информацию подтвердить или опровергнуть не смогли.

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

Что еще почитать и посмотреть 1 июля:

Как вырастут счета за "коммуналку" в Алтайском крае с 1 июля 2020 года

Кто с медведем. кто с детьми. Как Барнаул голосует по поправкам в Конституцию

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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