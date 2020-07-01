1 июля — общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Тысячи жителей Алтайского край в масках и перчатках пришли сегодня на избирательные участки. В этот день также алтайские семьи получили дополнительные 10 тысяч на ребенка, о которых в последнем обращении объявил президент Владимир Путин. Только вот в крае пандемия все еще не отступает: число зараженных перевалило за 4 тысячи, а регион поставил суточный рекорд по смертельным случаям. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
74 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Теперь в регионе 4059 заболевших, в том числе 405 детей.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зарегистрировали 18 зараженных,
- в Тальменском районе – 12,
- в Камне-на-Оби – 9,
- в Новоалтайске – 6,
- в Бийске – 4,
- в Павловском районе – 3,
- в Михайловском, Рубцовском, Ребрихинском, Шипуновском районах – по 2,
- в Алейске, Рубцовске, Яровом, Бийском, Волчихинском, Каменском, Ключевском, Кулундинском, Курьинском, Поспелехинском, Родинском, Топчихинском, Усть-Калманском, Хабарском районах – по 1.
За весь период пандемии в Алтайском крае выздоровели уже 2970 человек, из них 96 за последние сутки. В тяжелом состоянии находятся 83 человека, к аппарату ИВЛ подключены 26 пациентов.
Еще пять пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Алтайского крае. Двое из них умерли от COVID-19. Столько летальных случаев за одни сутки в регионе с начала пандемии еще не было.
Всего в крае скончался 81 пациент с COVID-19. Из них 36 человек от коронавируса, 42 – иные причины смерти, а 3 случая находятся на экспертизе.
1 июля — общероссийский день голосования по изменениям в Конституцию РФ. Тысячи жителей Алтайского края пришли в этот день на избирательные участки, чтобы поставить галочку рядом "Да" или "Нет".
Пандемия внесла существенные коррективы в процедуру голосования. Чтобы избежать скученности и не допустить распространения инфекции, в течение недели жители региона могли проголосовать рядом со своим домом на свежем воздухе. В период с 25 по 30 июня проголосовали около 672 тысяч человек, сообщили в избиркоме. А к тем, кто не смог по состоянию здоровья или из-за самоизоляции прийти на участок, члены избирательной комиссии с соблюдением всех санитарных норм приезжали на дом.
Но и сегодня, 1 июля, избирательные участки не пустуют. Голосование по поправкам проходит в разы быстрее, чем выборы депутатов или президента. И это при том, что избирателям приходилось еще измерять температуру и надевать перчатки.
Явка на 18:00 в регионе составила 47,53%. К этом моменту проголосовали 862 220 человек.
Как проходит голосование по Конституции — смотрите в фоторепортаже amic.ru и читайте в сюжете "Голосование по поправкам в Конституцию" на нашем сайте.
1 июля на счета родителей детей до 16 лет поступила единовременная выплата 10 тысяч рублей. В Алтайский край на это пособие направили около 4 млрд рублей.
Деньги в регионе получат 320 тысяч алтайских семей, в которых растет более 450 тысяч детей.
10 тысяч придут автоматически тем, кто уже подавал документы на ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, а также на единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет (их перевели в июне). Если еще не обращались за выплатами, то нужно подать документы (дистанционно или через многофункциональные центры) вплоть до 1 октября 2020 года.
Шукшинский кинофестиваль в Алтайском крае планируют провести в первую неделю сентября 2020 года.
"В каком виде будут организованы показы фильмов – на открытых площадках или в кинотеатрах – станет понятно к концу лета", - заявила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
Но большинство мероприятий "Шукшинских дней на Алтае" пройдет в онлайн-формате.
В Республике Алтай за прошедшие сутки зафиксировали 64 новых случая заражения коронавирусом.
Среди них 44 жителя Кош-Агачского района, 7 жителей Горно-Алтайска, диагноз у шести человек подтвердили в Майминском и Шебалинском районах, а также у одного жителя Улаганского района. Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими.
Также стало известно, что коронавирус выявили у председателя госсобрания региона Владимира Тюлентина. По данным ТАСС, предположительно, он заразился от своего помощника. Хотя в региональном парламенте эту информацию подтвердить или опровергнуть не смогли.
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- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
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О деньгах
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- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
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О профилактике
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- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
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