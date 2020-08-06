Алтайский край находится в ожидании очередного снятия ограничений по COVID-19. Суточное число зараженных продолжает снижаться, а Минздрав назвал сроки возобновления плановой медпомощи. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Теперь в регионе 9 714 инфицированных, среди них 898 детей.
В Барнауле зарегистрировали еще 48 заболевших, в Новоалтайске – 12, в Бийске – 8. Остальных 24 зараженных выявили в 15 городах и районах Алтайского края.
Число выздоровевших в регионе достигло 7774. Причем за последние сутки из больниц выписали 163 пациента. Это более чем в 1,5 раза больше, чем заболело за это же время.
На лечении в госпиталях и на дому находятся 1704 инфицированных. Среди них тяжелое течение болезни наблюдается у 98 пациентов, 40 – на аппарате ИВЛ.
За весь период скончались 236 человек, но только у 94 причиной смерти стал COVID-19. А за минувшие сутки в крае зарегистрировали пять летальных случаев.
Губернатор Виктор Томенко рассмотрит вопрос снятия части ограничений, которые ввели в Алтайском крае из-за распространения коронавируса. Оперативное совещание состоится вечером, 6 августа.
Предлагается, что в регионе снимут запрет на оказание развлекательных и спортивных услуг, но без массового скопления граждан, разрешат работать фитнес-центрам, кинотеатрам, паркам и детским досуговым учреждениям. Помимо этого, смогут полноценно открыться кафе и рестораны, а также магазины площадью до 800 квадратных метров.
Со следующей недели в Алтайском крае начнут поэтапное возобновление плановой медицинской помощи. Этот вопрос министр здравоохранения региона Дмитрий Попов обсудил с главным врачом городской поликлиники № 14 во время визита в медучреждение.
Возобновить плановую помощь не могли из-за распространения коронавируса и роста числа зараженных. Поэтому до сих пор в крае к прежнему режиму работы вернулись только шесть районных поликлиник.
Барнаульские парки, которые из-за коронавируса все еще не пускают посетителей на аттракционы, подготовили очередное обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Владельцы просят главу региона разрешить им работать и обещают выполнять все требования Роспотребнадзора.
Часть предпринимателей уже подумывают, как оптимизировать бизнес. В частности, директор "Солнечного ветра" Роман Романов признал, что в условиях полной неопределенности готов оставить парки "Экстрим" и "Барнаульскую крепость", частично продав аттракционы.
Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
Что еще почитать и посмотреть 6 августа:
"Полусвободные люди". Репортаж из женской колонии, где сажают огурцы и ездят в отпуск
В Алтайском крае продают двухэтажную плавучую гостиницу
Краевой суд "ужесточил" меру пресечения женщине, сбившей насмерть ребенка в Белоярске
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии