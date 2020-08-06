В Алтайском крае продают двухэтажную плавучую гостиницу

Фото: "Авито"
В Камне-на-Оби продают двухэтажную плавучую гостиницу. Соответствующее объявление владелец разместил на "Авито".
Объект за 6 млн рублей представляет собой двухэтажное строение на платформе, которую можно перемещать с помощью двух моторных лодок. Они в стоимость не входят.
Гостиница оснащена солнечными батареями, ветряками, газовым отоплением и баками для 4 тонн питьевой воды. Первый этаж обогревается с помощью теплого пола, второй – батареями. Номерной фонд представлен четырьмя комнатами, в каждой из которых – двуспальная кровать, ЖК-телевизор, цифровая приставка, душ и туалет.
Для приготовления пищи есть кухня и зона отдыха с мангалом и тандыром, а на носу разместилась баня-бочка.
Комментарии
классс! пойду на пенсию - куплю
Случаем, в трюме бензиновых генераторов нет? А то купишь себе статью.