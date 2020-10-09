Сколько заболевших в Алтайском крае 9 октября?

142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 86 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 14 853 инфицированных, среди них 1098 детей.

Коронавирусом уже переболели 12 783 жителя Алтайского края. На лечении в госпиталях находятся 1 493 пациента. Тяжелое течение болезни наблюдается у 232, из них 93 зараженных подключены к аппаратам ИВЛ. А еще 3 035 человек – бессимптомные вирусоносители – находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

За время пандемии в регионе скончалось 567 человек (10 пациентов – за минувшие сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 254 человек.