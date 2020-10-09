В Алтайский край поступила первая партия лекарства от коронавируса. Губернатора Виктора Томенко выписали из больницы, а в регионе открыли еще два ковидных госпиталя. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 86 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 14 853 инфицированных, среди них 1098 детей.
Коронавирусом уже переболели 12 783 жителя Алтайского края. На лечении в госпиталях находятся 1 493 пациента. Тяжелое течение болезни наблюдается у 232, из них 93 зараженных подключены к аппаратам ИВЛ. А еще 3 035 человек – бессимптомные вирусоносители – находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
За время пандемии в регионе скончалось 567 человек (10 пациентов – за минувшие сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 254 человек.
Заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19 в Алтайском крае должно состояться на следующей неделе, сообщили в пресс-службе губернатора.
На этой встрече обсудят меры, которые ранее предложил Роспотребнадзор. А именно – приостановка плановой медпомощи, закрытие торговых, детских развлекательных центров, кинотеатров и другое.
По итогам заседания в "ковидный" указ губернатора могут внести изменения.
Губернатора Алтайского края Виктора Томенко выписали из больницы. Сейчас его состояние удовлетворительное. Планируется, что в ближайшее время он приступит к работе.
Напомним, о том, что глава региона заразился коронавирусом, стало известно 22 сентября. Изначально губернатор получал амбулаторное лечение. Однако спустя несколько дней ему стало хуже, и главу региона госпитализировали с двухсторонней пневмонией.
Два дополнительных ковидных госпиталя в Алтайском крае приступили к работе 7 и 8 октября.
Первый работает на базе горбольницы № 3 в Барнауле и рассчитан на 60 коек, а второй – в здании Михайловской ЦРБ, и в нем 25 коек.
По данным Минздрава, новые площадки развернули в отдельно стоящих зданиях. В них создали необходимые условия для лечения зараженных коронавирусом.
Теперь в регионе 18 ковидных госпиталей с 3323 койками.
В сети "Аптеки Алтая" в продаже появился отечественный препарат "Коронавир", который предназначен для лечения COVID-19.
Всего в Алтайский край поступило 20 упаковок лекарства, а на следующей неделе ожидается поставка еще 50.
На сайте "Аптек Алтая" указана стоимость в 12 705 рублей. На курс надо как минимум две пачки. Таким образом, на лечение уйдет не менее 25 тысяч рублей при средней зарплате по региону 28 797 рублей.
При этом жители края уже успели раскупить 18 упаковок препарата – согласно сайту сети.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- новые изменения в коронавирусный указ: что все еще нельзя;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось,
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет,
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики.
Что еще почитать и посмотреть 9 октября
- Изменения локальные и глобальные. В Барнауле корректируют "бракованные" правила застройки
- "Волны" нет, а изоляция – будет? Как Алтайский край переживает новые ковидные реалии
- В Барнауле выпал первый снег: фоторепортаж amic.ru
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии