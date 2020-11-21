Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 237

В Алтайском крае зарегистрировали 231 новый случай COVID-19. Общее число инфицированных в регионе составляет 24 084 человека. В тяжелом состоянии сейчас находятся 559 пациентов, 153 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

При этом из больниц выписали уже 20 748 человек, в том числе 288 за последние сутки.

Скончались в крае еще восемь человек с COVID-19. Всего в регионе насчитывается 1016 летальных случаев.