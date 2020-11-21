Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 237

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае и Республике Алтай продолжает расти, а в Белокурихе открыли обсерваторий для гостей с легким течением COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
+231 зараженный в Алтайском крае
В Алтайском крае зарегистрировали 231 новый случай COVID-19. Общее число инфицированных в регионе составляет 24 084 человека. В тяжелом состоянии сейчас находятся 559 пациентов, 153 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
При этом из больниц выписали уже 20 748 человек, в том числе 288 за последние сутки.
Скончались в крае еще восемь человек с COVID-19. Всего в регионе насчитывается 1016 летальных случаев.
В Горном Алтае число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 122 – до 10 337 человек.
Скончались еще три пациента с коронавирусом, а общее количество летальных случаев в республике выросло до 95.
Выздоровели за весь период на Алтае 8228 человек. За сутки из больниц региона выписали 177 пациентов.
В Белокурихе с разрешения алтайского Минздрава оборудовали обсерватор для гостей курорта с бессимптомным и легким течением COVID-19.
В нем создали "комфортабельные условия проживания, организовано питание, амбулаторное лечение, функционирует сестринский пост".
Содержать площадку будут за счет местного бизнеса.
Вероятный переход школ Алтайского края на дистант из-за коронавируса можно ожидать в январе-феврале 2021 года, рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко.
К такому решению власти могут прийти из-за подъема сезонной заболеваемости гриппом. Кроме того, глава ведомства указал на необходимость в ближайшие годы создать в каждой школе региона свою систему локального образования.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
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- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
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О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
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- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
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