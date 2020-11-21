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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 237

, ИА "Амител"
Главное за 21 ноября
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае и Республике Алтай продолжает расти, а в Белокурихе открыли обсерваторий для гостей с легким течением COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1

+231 зараженный в Алтайском крае

В Алтайском крае зарегистрировали 231 новый случай COVID-19. Общее число инфицированных в регионе составляет 24 084 человека. В тяжелом состоянии сейчас находятся 559 пациентов, 153 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

При этом из больниц выписали уже 20 748 человек, в том числе 288 за последние сутки.

Скончались в крае еще восемь человек с COVID-19. Всего в регионе насчитывается 1016 летальных случаев.

2
У соседей

В Горном Алтае число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 122 – до 10 337 человек.

Скончались еще три пациента с коронавирусом, а общее количество летальных случаев в республике выросло до 95.

Выздоровели за весь период на Алтае 8228 человек. За сутки из больниц региона выписали 177 пациентов.

3
Новый обсерватор в регионе

В Белокурихе с разрешения алтайского Минздрава оборудовали обсерватор для гостей курорта с бессимптомным и легким течением COVID-19.

В нем создали "комфортабельные условия проживания, организовано питание, амбулаторное лечение, функционирует сестринский пост".

Содержать площадку будут за счет местного бизнеса.

4
Дистант возобновят. Но это не точно

Вероятный переход школ Алтайского края на дистант из-за коронавируса можно ожидать в январе-феврале 2021 года, рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко.

К такому решению власти могут прийти из-за подъема сезонной заболеваемости гриппом. Кроме того, глава ведомства указал на необходимость в ближайшие годы создать в каждой школе региона свою систему локального образования.

5
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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