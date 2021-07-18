Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 18 июля

Алтайский край вернулся в топ-25

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 22-й строчке среди всех субъектов РФ. В июне по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще был за пределами тридцатки, но периодически возвращался в топ-30.

Больше всего заражённых зафиксировали в Москве (+4357 человек за сутки), Московской области (+2554) и Санкт-Петербурге (+1941).