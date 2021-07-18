Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 18 июля

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и ещё 15 смертей инфицированных. 690 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 18 июля – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 268 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 94 инфицированных, на Бийск – 23, на Рубцовск –13. Остальные распределились следующим образом: Новоалтайск – 12, Алейск – 9, Усть-Калманский район – 8, Славгород и Хабарский район – по 7, Калманский, Тюменцевский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 6, Бийский, Егорьевский, Крутихинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Шипуновский районы – по 5, Благовещенский, Зональный, Рубцовский, Тальменский, Усть-Пристанский районы – по 4, ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Топчихинский районы – по 3, Красногорский, Первомайский, Целинный, Троицкий районы – по 2, Косихинский, Поспелихинский, Солтонский, Угловский районы – по одному заболевшему.
В Алтайском крае умерли ещё 15 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 3694 человека с коронавирусом, из них 2692 – от COVID-19.
690 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжёлом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Около трети из них (208 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Общее число заболевших в регионе достигло 58 556 человек, выздоровевших – 47 934.
В Горном Алтае выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.
Общее количество заразившихся в регионе выросло до 18 805.
При этом выздоровели 17 493 человека, 18 из которых – за последние сутки.
Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 22-й строчке среди всех субъектов РФ. В июне по этому показателю, в сравнении с другими регионами России, край чаще был за пределами тридцатки, но периодически возвращался в топ-30.
Больше всего заражённых зафиксировали в Москве (+4357 человек за сутки), Московской области (+2554) и Санкт-Петербурге (+1941).
Министерство здравоохранения Алтайского края опровергло слухи о том, что из-за дефицита кислорода он имеется только в отделениях реанимации, из-за чего особенно страдают больные коронавирусом.
В больницы ежедневно поставляют по 39 тонн кислорода для пациентов с коронавирусом и вирусной пневмонией, и при необходимости объёмы поставок можно будет нарастить, заверили в ведомстве.
По данным оперштаба на 18 июля, Минздравом края развёрнуто 4620 коек, к кислороду имеют подключение 3332, с ИВЛ – 318.
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