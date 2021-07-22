Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 22 июля

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и ещё 20 смертей инфицированных. 712 тяжелобольных пациентов с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 22 июля – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 271 заболевшего COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 100 инфицированных, на Бийск и Рубцовск – по 22. Остальные распределились следующим образом: Алейск – 15, Камень-на-Оби, Новоалтайск – по 11 заболевших, Бийский район – 7, Ельцовский, Каменский, Косихинский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 6, Калманский, Табунский, Целинный районы – по 5, Красногорский, Крутихинский, Локтевский, Тальменский районы – по 4, Благовещенский, Зональный, Кулундинский, Первомайский, Троицкий районы – по 3, ЗАТО Сибирский, Поспелихинский, Тюменцевский районы – по 2, Солтонский район – 1.
В Алтайском крае умерли ещё 15 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 3769 человек с коронавирусом, из них 2765 – от COVID-19.
712 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжёлом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Около трети из них (210 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Общее число заболевших в регионе достигло 59 635 человек, выздоровевших – 48 232.
В Горном Алтае выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.
Общее количество заразившихся в регионе выросло до 19 002.
При этом выздоровели 17 650 человек, 44 из которых – за последние сутки.
Алтайский медуниверситет обязал студентов и сотрудников прививаться от коронавируса перед учебным годом. В случае отсутствия антител не по уважительной причине, в учебное заведение попросту могут не пустить.
Сотрудникам и студентам, по информации СМИ, разослали сообщения о том, что с 26 августа вход и пребывание в корпусах вуза будет запрещён тем, кто не имеет сертификата о вакцинации, справки о перенесённом менее чем полгода назад заболевании либо медотвода. По словам будущих врачей, руководство АГМУ называет эти меры рекомендательными.
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому Алтайский край получит 1,897 млрд рублей в поддержку системы здравоохранения региона.
Как следует из пояснительной записки, это поможет своевременно оказывать медпомощь пациентам с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медицинские учреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы для борьбы с коронавирусом.
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О работе
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О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
О вакцинации
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- нужно ли ставить вакцину от ковида беременным и детям;
- чем отличаются вакцины от ковида и какая лучше.
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