89 единиц техники боролись с гололедицей в Барнауле 19 января
Работы велись как в центре города, так и за его пределами
19 января 2024, 18:20, ИА Амител
В Барнауле днем 19 января с гололедицей боролись 125 дорожных рабочих и 89 единиц техники "Автодорстроя", сообщает мэрия.
В частности, на тротуарах и подходах к пешеходным переходам по улицам Малахова, Гридасова и Титова работал мини-погрузчик АНТ-1000, укомплектованный специальным навесным оборудованием для скалывания льда.
Также посыпали тротуары реагентами на улицах 40 лет Октября, Матросова, Мало-Тобольской, Короленко, Малахова, проспекте Ленина и некоторых других.
Борьба с ледяным накатом в городе продолжается.
Днем 14 января в Алтайском крае было тепло и шел дождь, а 15-го числа резко ударил мороз, из-за чего дороги и тротуары превратились в каток.
В МЧС региона сообщали, что на фоне гололеда число обращений в травмпункты на Алтае выросло в два раза.
18:25:40 19-01-2024
Надо всё засыпать. Судя по сводкам это явление до конца января минимум.
20:00:56 19-01-2024
"В Барнауле днем 19 января с гололедицей боролись 125 дорожных рабочих и 89 единиц техники "Автодорстроя". На тротуарах невидимая "борьба" идет уже 5 суток безуспешно.
21:51:39 19-01-2024
Вопрос руководителю комитета по дорожному хозяйству Барнаула: Сколько в Барнауле бюджетных дорожных рабочих, занятых уборкой дорог и тротуаров?
23:05:02 19-01-2024
Конкретно на Красноармейскои ни техники ни людских ресурсов. Чиновники поставьте машины пройдитесь пешком. Почувствуйте на себе всё прелести своей работы.
10:27:00 20-01-2024
Самое замечательное в другом. Кто-то посыпал кой-где песком дорожки на Алексеевой. А видно потом трактор это все подмел. Спасибо! Итог. Там где не было песка - там и нет и по сей день. А где промелькнул, то его тоже нет - трактор смел. Вот так. В России как известно с незапамятных времен две беды - дураки и дороги.
18:26:08 20-01-2024
Андрей (10:27:00 20-01-2024) Самое замечательное в другом. Кто-то посыпал кой-где песком ... И на Сухова та же обстановка.
12:16:04 20-01-2024
89 единиц техники боролись с гололедицей.. Так кто победил?