89 единиц техники боролись с гололедицей в Барнауле 19 января

Работы велись как в центре города, так и за его пределами

19 января 2024, 18:20, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле днем 19 января с гололедицей боролись 125 дорожных рабочих и 89 единиц техники "Автодорстроя", сообщает мэрия.

В частности, на тротуарах и подходах к пешеходным переходам по улицам Малахова, Гридасова и Титова работал мини-погрузчик АНТ-1000, укомплектованный специальным навесным оборудованием для скалывания льда.

Также посыпали тротуары реагентами на улицах 40 лет Октября, Матросова, Мало-Тобольской, Короленко, Малахова, проспекте Ленина и некоторых других.

Борьба с ледяным накатом в городе продолжается.

Днем 14 января в Алтайском крае было тепло и шел дождь, а 15-го числа резко ударил мороз, из-за чего дороги и тротуары превратились в каток.

В МЧС региона сообщали, что на фоне гололеда число обращений в травмпункты на Алтае выросло в два раза.