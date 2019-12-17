Музей шоколада официально заработал в Барнауле на территории туркластера. Для этого выбрали уникальное место – здание на улице Пушкина, 66, известное как Дом с лавками. После реставрации объекта культурного наследия здесь расположились вкусные экспонаты. Все они ручной работы.
Как сообщает мэрия, создавали музей около пяти лет. В качестве примера взяли аналогичный проект на фабрике "Красный октябрь".
"Над фигурами работали в течение года. Многие из них посвящены Пушкину – мы расположились на улице, названной его именем, и решили это использовать. У нас есть его бюсты, герои сказок – белочка с орешками, 20-ти килограммовая русалка, которую лепили три месяца", – приводит мэрия слова директора музея Валентина Добычина.
В музее можно узнать историю шоколада, увидеть экспонаты, посвященные Барнаулу, и шоколад с выгравированным рисунком – его создают на уникальном шоколадном 3D-принтере, какого не найти во всем Западно-Сибирском регионе. Здесь же посетителям помогут сделать собственными руками съедобную фигурку.
Комментарии
Музей шоколада сейчас в каждом супермаркете. Надо было такой музей в сссре делать. Желающих хотя бы посмотреть много бы было)