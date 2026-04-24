Бийчанке выплатили 20 тысяч рублей за испорченную куртку в междугороднем автобусе

Перевозчик отказался возмещать ущерб добровольно

24 апреля 2026, 23:03, ИА Амител

Судья / Суд / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Бийске пассажирка междугороднего автобуса добилась через суд компенсации за испорченную куртку — общая сумма выплат составила около 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Женщина указала, что во время поездки сидела в кресле, а после того как встала, обнаружила на одежде пятна и разводы, которых до поездки не было. Перевозчик отказался возмещать ущерб добровольно, после чего бийчанка обратилась в суд.

Мировой судья удовлетворил требования частично и взыскал с транспортной компании стоимость материального ущерба — 11 900 рублей, неустойку — 3044,10 рубля, компенсацию морального вреда — 5000 рублей, а также штраф за отказ добровольно исполнить требования потребителя — 9972,05 рубля.

Кроме того, с перевозчика взыскали 7000 рублей государственной пошлины в доход бюджета.