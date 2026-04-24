Супруга Алексея Пиманова назвала причину его смерти

24 апреля 2026, 22:35, ИА Амител

Кадр из программы "Человек и закон" / Первый канал

Причиной смерти журналиста и телеведущего Алексея Пиманова стал острый инфаркт. Об этом РИА Новости сообщила его супруга Ольга Пиманова.

О смерти Пиманова стало известно в четверг — он ушел из жизни на 65-м году. «Острый инфаркт», — уточнила жена журналиста, отвечая на вопрос о причине трагедии.

Алексей Пиманов был одной из заметных фигур в российской медиаиндустрии. На протяжении десятилетий он работал на телевидении, более 25 лет вел программу "Человек и закон" на Первом канале. Также он возглавлял медиахолдинг "Красная звезда" и участвовал в создании десятков документальных и художественных фильмов.

Его смерть стала заметной потерей для телевизионного сообщества и зрителей, которые на протяжении многих лет следили за его работой.