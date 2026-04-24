Супруга Алексея Пиманова назвала причину его смерти
24 апреля 2026, 22:35, ИА Амител
Причиной смерти журналиста и телеведущего Алексея Пиманова стал острый инфаркт. Об этом РИА Новости сообщила его супруга Ольга Пиманова.
О смерти Пиманова стало известно в четверг — он ушел из жизни на 65-м году. «Острый инфаркт», — уточнила жена журналиста, отвечая на вопрос о причине трагедии.
Алексей Пиманов был одной из заметных фигур в российской медиаиндустрии. На протяжении десятилетий он работал на телевидении, более 25 лет вел программу "Человек и закон" на Первом канале. Также он возглавлял медиахолдинг "Красная звезда" и участвовал в создании десятков документальных и художественных фильмов.
Его смерть стала заметной потерей для телевизионного сообщества и зрителей, которые на протяжении многих лет следили за его работой.
00:39:14 25-04-2026
обяз чекап нужно делать каждые 5 мес начиная с 35 лет вот прямо обязательно, мужчины умирают очень часто с 40 начиная тк не следят за здоровьем
10:12:56 25-04-2026
Очень жаль... Телепередачи содержательные...
13:16:40 25-04-2026
....... (10:12:56 25-04-2026) Очень жаль... Телепередачи содержательные... ... Ага, а-ля Доренко
13:15:06 25-04-2026
Классный был телеведущий. Жаль.