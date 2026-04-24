В РПЦ назвали праздник, который считают "женским днем"

Смысл праздника гораздо глубже, чем у светских аналогов

24 апреля 2026, 23:39, ИА Амител

Служба в храме в Барнауле / Фото: amic.ru

В православной традиции День жен-мироносиц нередко называют "православным женским днем" — такое определение закрепилось с 1990-х годов и используется до сих пор. Об этом РИА Новости рассказал священник Владислав Береговой, руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии.

Праздник отмечается через две недели после Пасхи — в 2026 году он приходится на 26 апреля. Посвящен женщинам-христианкам, которые первыми узнали о воскресении Иисуса Христа.

«Сравнение с 8 Марта действительно напрашивается. Еще с 90-х годов в Церкви этот день стали называть "православным женским днем", и в этом, безусловно, есть свой смысл», — отметил священнослужитель.

При этом он подчеркнул, что смысл праздника гораздо глубже, чем у светских аналогов. По его словам, в древнем мире женщина занимала второстепенное положение, однако христианство изменило это отношение.

«В древнем мире женщина была существом "второго сорта". С ней даже разговаривать считалось зазорным, а Господь наш Иисус Христос пришел, чтобы изменить этот мир. И женщины, чуткие сердцем, это почувствовали: они слушали Его проповеди и служили Ему "от имений своих"», — пояснил Береговой.

Согласно Евангелию, у креста Христа находились Богоматерь, апостол Иоанн и женщины, следовавшие за Иисусом. Среди них — Мария Магдалина, Мария (мать Иакова), Саломия и другие. Именно они остались рядом до конца и первыми пришли ко гробу, где узнали о воскресении.