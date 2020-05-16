Жительница Пермского края три года прожила с "мужским" паспортом

Жительнице Пермского края выдали паспорт, оформленный с ошибкой. Три года она по документам являлась мужчиной, пишет РИА "Новости".

В 2017 году после замужества женщина пошла менять паспорт, и в новом документе пол указали как "мужской". Через несколько месяцев ошибку заметил ее муж. Но неправильный паспорт никак не мешал россиянке. Она даже смогла получить на него крупный кредит.

По информации СМИ, в паспортном столе женщине предложили полностью оплатить замену документа, так как при проверке данных она сама пропустила ошибку.

"Сотрудники миграционной службы установили гражданку, предложили ей заменить удостоверяющий личность документ. 15 мая 2020 года ей выдан новый паспорт, где пол указан верно", – рассказали в МВД.

По словам источника, знакомого с ситуацией, замену паспорта женщина оплатила сама.