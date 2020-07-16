Священник рассказал об "изгнании бесов" из борделя в Барнауле

Алтайский священнослужитель Александр Микушин в своем аккаунте в социальной сети Facebook рассказал о том, что в центре Барнаула длительное время рядом с православной часовней функционировал бордель.
"Вместе со студентами и прихожанами часовни шесть лет молились о том, чтобы сие непотребство официальные лица закрыли, – написал священник. – Как-то я окропил это здание святой водой. Но бесов не так-то легко было изгнать. Сильная нечисть обитала в так называемом массажном салоне".
Весной 2018 года в заведение прибыл ОМОН. По словам служителя церкви, он проезжал мимо во время задержания и наблюдал, как там всех "укладывают лицом в асфальт". Микушин признался, что получил удовольствие от этого зрелища.
Вспомнил об этом случае священник по той причине, что недавно узнал о подготовке тех самых помещений под нужды авторского театра. "Слава Богу за все!" – заключил служитель РПЦ.
Как ранее писал amic.ru, Александр Микушин раскритиковал действия Роспотребнадзора из-за ограничения доступа прихожан в алтайские храмы накануне Пасхи. По мнению служителя церкви, существуют двойные стандарты: закрывают храмы, но работают пивные бары и строительные магазины.
Комментарии
Теперь очередь за зданием по проспекту Ленина, 59
"Микушин признался, что получил удовольствие от этого зрелища." - совсем не по-христиански, он точно священнослужитель?
Есть что то во взгляде, как Де Ниро. Ну а так конечно знатный поп, получает удовольствие от того как ОМОН укладывает лицом в асфальт. Прям всю жизнь бы наблюдал такое.....Лучше бы молчал, чем он дальше от беса ушел? Только рясу надел. Как говорил Достоевский, эти проститутки в своих мыслях будут чище чем этот святоша.
>> Микушин признался, что получил удовольствие от этого зрелища.
Этим все сказано.
видел этого микушина в цуме у кеннедис. очень самодовольный дядя, с бесовским айфоном.
"Вместе со студентами и прихожанами часовни шесть лет молились о том, чтобы сие непотребство официальные лица закрыли, – написал священник. – Как-то я окропил это здание святой водой. Но бесов не так-то легко было изгнать. Сильная нечисть обитала в так называемом массажном салоне".
это РОССИЯ когда такое читаешь плакать хочется
классическая логическая ошибка: после чего-то не означает вследствие этого чего-то
откуда батюшка знает подробности того, что было внутри борделя?
присутствовал, не иначе
16.07.2020 12:54
- гость -
откуда батюшка знает подробности того, что было внутри борделя?
присутствовал, не иначе
Просто обиделся, что оплату молитвами не приняли.
Я бы всех попов в России окропить святой водой и Кремль тоже.
Отец Александр, видимо, забыл, что лицедейство (актёрство) - тоже грех.
Теперь надо ещё 6 лет молиться, чтобы и театр был разогнан ангелами ОМОНа, а вместо него уже наконец-таки появилась иконная лавка.
Даешь храм в каждый двор!
16.07.2020 12:45
- гость - видел этого микушина в цуме у кеннедис. очень самодовольный дядя, с бесовским айфоном.
По одному выражению его лица это самодовольство в глаза бросается. Попсовый поп какой-то. За славой гонится, судя по частому мельканию в СМИ и в далеко не церковных темах. Их главарь Сергий прямо-таки в его тени)))
Нормальный он. Просто современный что ли.
А кого фейсами в асфальт укладывали и почему, почитайте его пост в инстаграмме и поймёте, почему он испытал удовлетворение. Там 1-17 летних девчонок извращенцы пользовали. Откуда он знает - часовня, в которой он служит, прям рядом.