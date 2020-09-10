Барнаульцы заняли третье место в соревнованиях по копке могил на скорость

Барнаульцы приняли участие в соревнованиях по скоростному выкапыванию могил в Томске и заняли третье место, пишет сайт "РЕН ТВ".

Организатором состязания стала Единая диспетчерская служба ритуальных услуг Томской области. Руководитель ЕДС Александр Шарабаев рассказал, что цель мероприятия – повышение сервиса и качества в ритуальной отрасли.

В соревнованиях на звание лучших землекопов приняли участие сотрудники ритуальных агентств из Кемерова, Новосибирска, Барнаула, Томска и Владивостока. Лучший результат показали томичи – 52 минуты. Барнаульцы заняли третье место с 61 минутой. Худший результат оказался у копателей из Владивостока – 70 минут.