Барнаульцы заняли третье место в соревнованиях по копке могил на скорость

Барнаульцы приняли участие в соревнованиях по скоростному выкапыванию могил в Томске и заняли третье место, пишет сайт "РЕН ТВ".
Организатором состязания стала Единая диспетчерская служба ритуальных услуг Томской области. Руководитель ЕДС Александр Шарабаев рассказал, что цель мероприятия – повышение сервиса и качества в ритуальной отрасли.
В соревнованиях на звание лучших землекопов приняли участие сотрудники ритуальных агентств из Кемерова, Новосибирска, Барнаула, Томска и Владивостока. Лучший результат показали томичи – 52 минуты. Барнаульцы заняли третье место с 61 минутой. Худший результат оказался у копателей из Владивостока – 70 минут.
Комментарии
Кошмар.
Надо замутить что нибудь подобное среди патологоанатомов!
Почему не первое? С нашей зарплатой у могильщиков должно много работы быть.
Ну что ж?61 минута тоже неплохо.
Есть экскаваторы. Не можем растатся с лопатой, ломом, кувалдой. Остаёмся на УАЗе (буханке). 21век
Надо подтянуться. В жизни пригодится.
Томичи тренировались Навального закопать.
10.09.2020 17:50
- гость -
Есть экскаваторы
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Есть взрывчатка, дешевле и быстрее. А по-серьезному есть небольшой участок на 3-5 могил, экскаватор туда не проедет из-за других могил.