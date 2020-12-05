Алтайский край оказался на втором месте в России по скорости инфляции

Алтайский край оказался на втором месте в России по уровню инфляции – в ноябре 2020 года стоимость продуктов выросла на 1,5% по сравнению с октябрем.

Согласно отчету Росстата, выше скорость обесценивания денег оказалась только в Республике Дагестан – там она составляет 2,1%. По мнению экспертов, такая тенденция связана в первую очередь с ростом цен на продукты, которые в ноябре подорожали на 2,9%.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге инфляция составила всего 0,5% за месяц. В целом по России с начала года стоимость продуктов выросла на 4,05%.

Как ранее сообщил amic.ru, согласно данным исследовательского холдинга "Ромир", цены на многие повседневные товары за год выросли на 14% из-за курса валют.

В список подорожавших товаров вошли мясо, рыба, яйца, вареная колбаса. Помимо продуктов, цены выросли на обувь, одежду, туалетную бумагу, лекарства, бытовую химию и средства гигиены.