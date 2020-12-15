Кражи, разбой, покушение на убийство. В Алтайском крае осудили группу преступников

Троих жителей Алтайского края признали виновными в кражах, разбое, хищении огнестрельного оружия, покушении на убийство и поджоге – в течение полутора лет преступная группировка совершила больше двух десятков преступлений.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, с декабря 2016 по апрель 2018 года организованная группа в составе 51-летнего организатора и двух участник 39 и 36 лет совершила на территории Алтайского района и Бийска 23 заранее спланированных краж.

Во время одного из преступлений злоумышленников заметил хозяин гаражного бокса и Исполнители преступления совершили разбойное нападение и покушение на убийство потерпевшего.

Кроме того, организатор преступной группы и один из участников подожгли гараж, причинив значительный ущерб его владельцев.

Суд принял во внимание собранные следствием доказательства и назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 13 до 15 лет с отбыванием в колонии общего и строгого режимов.