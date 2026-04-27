Глава МИД Ирана встретится с Путиным в Москве
Иранский министр намерен обсудить статус переговоров с США и прекращение огня на Ближнем Востоке
27 апреля 2026, 07:27, ИА Амител
Встреча Путина и Арагчи в апреле 2025 года / Фото: kremlin.ru
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прилетит в Москву для встречи с президентом РФ, сообщает иранское агентство ISNA.
Аракчи намерен встретиться с Путиным 27 апреля. Эту информацию подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В ходе поездки в Москву глава иранского МИД проведет консультации с российской стороной по статусу переговоров с США, прекращению огня на Ближнем Востоке и актуальным событиям международной повестки.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что получил новое предложение от Ирана по прекращению боевых действий.
08:03:34 27-04-2026
"Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи"----------- Почему еще живой в отличие бородатых фанатиков?
10:11:18 27-04-2026
На американцев жаловаться приедет?
10:25:55 27-04-2026
Сидят как-то Янукович, Асад и Аракчи в Ростове...
10:33:24 27-04-2026
Какова ситуация в Мали? Чьи бармалеи побеждают?