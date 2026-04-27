НОВОСТИПолитика

Глава МИД Ирана встретится с Путиным в Москве

Иранский министр намерен обсудить статус переговоров с США и прекращение огня на Ближнем Востоке

27 апреля 2026, 07:27, ИА Амител

Встреча Путина и Арагчи в апреле 2025 года / Фото: kremlin.ru
Встреча Путина и Арагчи в апреле 2025 года / Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прилетит в Москву для встречи с президентом РФ, сообщает иранское агентство ISNA.

Аракчи намерен встретиться с Путиным 27 апреля. Эту информацию подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе поездки в Москву глава иранского МИД проведет консультации с российской стороной по статусу переговоров с США, прекращению огня на Ближнем Востоке и актуальным событиям международной повестки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что получил новое предложение от Ирана по прекращению боевых действий.

Владимир Путин Россия Политика Иран
       

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

08:03:34 27-04-2026

"Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи"----------- Почему еще живой в отличие бородатых фанатиков?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:18 27-04-2026

На американцев жаловаться приедет?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:55 27-04-2026

Сидят как-то Янукович, Асад и Аракчи в Ростове...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:24 27-04-2026

Какова ситуация в Мали? Чьи бармалеи побеждают?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров