Россиянам напомнили о двойной оплате за работу на майских праздниках

Правительство установило два периода майских каникул: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая

27 апреля 2026, 07:40, ИА Амител

Тем, кто выйдет на работу в майские праздники, должны заплатить в двойном размере. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Олег Зернов.

Он сослался на статью 153 Трудового кодекса РФ, где сказано, что труд в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двукратном размере.

В 2026 году правительство установило два периода майских каникул: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Зернов уточнил, что работа в эти даты дает сотрудникам право на повышенную зарплату.