Россиянам напомнили о двойной оплате за работу на майских праздниках
Правительство установило два периода майских каникул: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая
27 апреля 2026, 07:40, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Тем, кто выйдет на работу в майские праздники, должны заплатить в двойном размере. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Олег Зернов.
Он сослался на статью 153 Трудового кодекса РФ, где сказано, что труд в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двукратном размере.
В 2026 году правительство установило два периода майских каникул: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Зернов уточнил, что работа в эти даты дает сотрудникам право на повышенную зарплату.
08:03:56 27-04-2026
01.05 День Весны и Труда и 09.05 День Победы - даты святые, на деньги не меряются.
13:35:05 27-04-2026
Десятирную.